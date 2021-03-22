Nachtarbeiten am EuroAirport

Pistenkontrolle am EuroAirport (Foto: EuroAirport)

Vom 21. März bis zum 28. Mai 2021 wird der EuroAirport von Mitternacht bis 04:30 Uhr Nachtarbeiten an Pisten und Rollwegen durchführen.

Um einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten und gemäss den internationalen und nationalen Rechtsvorschriften führt der Flughafen demnächst Nachtarbeiten an Pisten und Rollwegen durch.

Von Sonntag, 21. März 2021, bis Freitag, 2. April 2021, wird die Reinigung und Instandsetzung der Pistenränder und Rollwege durchgeführt, jeweils zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr.

Des Weiteren werden von Montag, 22. März 2021, bis Freitag, 28. Mai 2021, zu den gleichen Uhrzeiten Sanierungsarbeiten an einem der Abrollwege der Hauptpiste (Taxiway Echo) durchgeführt.

Die Arbeiten finden aus Sicherheits- und Flugbetriebsgründen in der Nacht statt, wenn der Flughafen geschlossen ist. Obwohl der EuroAirport Massnahmen zur Lärmminderung einsetzt, können die eingesetzten Maschinen einen relativ starken Lärm verursachen.

Die Daten und Zeiten der Arbeiten können aufgrund der Wetterbedingungen oder unvorhergesehenen Ereignissen, beispielsweise eines Maschinenausfalls, ändern.

Der EuroAirport entschuldigt sich im Voraus für die Unannehmlichkeiten.

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