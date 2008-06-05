Nachfrage nach Business Jets gleichbleibend

Gemäss Gulfstream Aerospace ist die Nachfrage nach Geschäftsflugzeugen trotz Wirtschaftskrise weiterhin gross.

Dies sagte Joe Lombardo, Präsident der Gulfstream Aerospace, bei der Übergabe des 200sten Gulfstream G200 bei Israel Aerospace Industries (IAI) in Tel Aviv. Die IAI baut die G200 und G 150 und ist für die Testflüge verantwortlich. Lombardo ist zuversichtlich und sieht grosses, internationales Wachstum voraus. Im letzten Jahr konnten die Flugzeughersteller einen Lieferrekord von 1.138 Business Jets verzeichnen, dies entspricht einem Anstieg von 28% gegenüber dem Vorjahr. Es scheint, dass die hohen Treibstoffkosten diese Sparte noch nicht beeinflussen konnten.