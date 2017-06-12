NIKI hat neuen Chief Operating Officer

Fly Niki Airbus A320 (Foto: Niki)

Das Führungsteam der NIKI wird verstärkt. Armin Bovensiepen wird mit sofortiger Wirkung die Funktion des Chief Commercial Officer (CCO) bei NIKI übernehmen.

Er verstärkt das Team um Oliver Lackmann, Managing Director NIKI. Der ausgewiesene Luftfahrt- und Vertriebs-Experte kommt von airberlin, wo er als Senior Vice President den Bereich Sales DACH und Distribution verantwortete.

Bovensiepen begann seine Luftfahrtkarriere bei Lufthansa Cargo und hatte verschiedene Führungsfunktionen bei der Lufthansa Group und Austrian Airlines inne. Bovensiepen übernimmt die Position von Julio Rodriguez, der NIKI auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Götz Ahmelmann, Chief Commercial Officer airberlin: „Mit Armin Bovensiepen gewinnt NIKI einen international erfahrenen Vertriebsexperten. Er wird einen wichtigen Beitrag für die intelligente Vernetzung sämtlicher Vertriebsaktivitäten leisten und NIKI noch effizienter am Markt positionieren. Wir bedanken uns zugleich bei Julio Rodriguez für sein außerordentliches Engagement bei airberlin und NIKI in den vergangenen zwei Jahren. Er hat in dieser Zeit bedeutende Beiträge zur Entwicklung der kommerziellen Bereiche beider Unternehmen geleistet.“

Bei NIKI wird Bovensiepen als CCO die Verantwortung für alle kommerziellen Bereiche übernehmen und mit seinem Team für das klassische Reiseveranstalter-Geschäft sowie die digitalen Vertriebsaktivitäten für dynamische Paketierer, Reiseagenturen und Reisevermittler in der DACH-Region verantwortlich sein. Im Zuge dessen ist NIKI für die Zukunft gut positioniert, um auf die sich verändernden Marktbedingungen im europäischen Reiseanbietergeschäft reagieren zu können.

NIKI