Nürnberg gewährt Einblick in den Sommerflugplan

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Airport Nürnberg gibt einen Vorgeschmack auf den Sommer 2026: Rund 60 Nonstop-Ziele warten auf Reisende, ein Glück für Erholungssuchende aus der Metropolregion und darüber hinaus.

„Ob Sonne, Strand oder City Trip – Europas schönste Städte und Urlaubsländer lassen sich bequem und entspannt erreichen. Pünktlich zu Weihnachten ist ein Großteil des Flugangebots bereits buchbar. Für alle, die in der kalten Jahreszeit vom nächsten Sommer träumen“, weckt Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe die Reiselust.

Die Auswahl könnte kaum vielfältiger sein: Griechenland begeistert mit Insel-Klassikern wie Kreta, Rhodos, Kos und Korfu sowie den Festlandszielen Thessaloniki, Preveza und Kavala. Nürnberg Partnerstadt – seit diesem Jahr neu im Programm – wird 2026 bereits ab Mai direkt angeflogen. Spanien lockt nicht nur mit Mallorca und den Kanaren, sondern auch mit attraktiven Zielen auf der iberischen Halbinsel wie Alicante, Malaga, Valencia, Girona und Barcelona.

Die Türkei ist wieder stark vertreten: Antalya wird mehrfach täglich angeflogen, ergänzt durch Bodrum (neu), Izmir, Kayseri und Adana-Cukurova. Wer das Rote Meer liebt, findet mit Hurghada und Marsa Alam in Ägypten perfekte Bedingungen mit Sonne und Meer. Für alle, die das Besondere suchen, stehen Highlights wie Madeira und das bulgarische Badeparadies Varna bereit.

Noch mehr Verbindungen in die Lieblingsziele

Besonders stark wächst das Flugangebot zu den beiden beliebtesten Reiseziele ab Nürnberg: Mallorca und Antalya werden dank Marabu und Corendon Airlines noch häufiger mit attraktiven Flugzeiten erreichbar sein. Türkei-Fans dürfen sich auf eine neue Destination an der türkischen Ägäis freuen – die Tochtergesellschaft von Turkish Airlines, Ajet wird ab Ende Juni zweimal pro Woche Bodrum anfliegen. Fuerteventura wird im nächsten Sommer sowohl von Corendon Airlines als auch Marabu angeflogen.

Darüber hinaus bietet der Sommerflugplan spannende Ziele in Italien mit Bari, Neapel, Palermo, Cagliari und Olbia sowie in Kroatien mit Zadar. Die Flüge nach Olbia wurden so gut angenommen, dass Marabu im Sommer 2026 einen dritten, wöchentlichen Flug nach Sardinien anbieten wird.

Auch Osteuropa ist bestens angebunden: Albanien mit Tirana, Rumänien mit Bukarest, Braşov, Cluj-Napoca, Sibiu und Timișoara, Moldawien mit Chişinău, Nordmazedonien mit Skopje und Serbien mit Belgrad. Ergänzt wird das Angebot durch Vilnius in Litauen und Budapest in Ungarn.

Für alle, die die große weite Welt lieben, gibt es tägliche Verbindungen zu den Drehkreuzen Frankfurt, Istanbul, Paris und Amsterdam sowie nach London-Stansted.

Abheben mit starken Partnern

Mit starken Partnern wie beispielsweise Lufthansa, Air France, KLM und Turkish Airlines sowie beliebten Ferienfluggesellschaften wie Corendon Airlines, Marabu, SunExpress oder den Low Cost-Airlines Ryanair, Pegasus und Wizz Air ist für jeden Geschmack und jedes Budget das passende Angebot dabei. Die genannten Ziele sind bereits über die Websites der Airlines und Reiseveranstalter buchbar. Der vollständige Sommerflugplan wird Anfang 2026 veröffentlicht.

Flughafen Nürnberg