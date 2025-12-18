Nürnberg erwartet regen Weihnachtsverkehr

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Flughafen Nürnberg erwartet in den bayerischen Weihnachtsferien ein besonders starkes Passagieraufkommen.

Vom 19. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 werden rund 162.800 Fluggäste am Albrecht Dürer Airport Nürnberg erwartet – das sind 18 Prozent mehr als im Vorjahr (2024: 137.800 Passagiere). Insgesamt sind 1.233 Starts und Landungen geplant.

Die Weihnachtsferien sind traditionell eine der reisestärksten Zeiten des Jahres. Dass wir erneut ein deutliches Plus verzeichnen, zeigt die große Lust der Menschen auf Urlaub und die Freude auf ein Wiedersehen mit Familie und Freunden,

sagt Geschäftsführer Dr. Michael Hupe.

Besonders gefragt sind Sonnenziele am Roten Meer und im Mittelmeerraum sowie europäische Metropolen. Spitzenreiter ist das ägyptische Hurghada mit mehr als 14.300 Passagieren, gefolgt von den großen Drehkreuzen Frankfurt mit mehr als 10.500 und Amsterdam mit rund 10.400 Fluggästen. Auch London-Stansted mit 9.400 erfreut sich großer Beliebtheit. Stark frequentiert sind zudem die türkischen Airports Istanbul und Sabiha Gökçen jeweils mit rund 9.000 Passagieren. Unter den klassischen Urlaubszielen liegen Palma de Mallorca mit 8.800 und Antalya mit 7.500 Reisenden weit vorn.

Der verkehrsreichste Tag wird voraussichtlich der 20. Dezember 2025 sein, an dem rund 12.000 Passagiere den Airport Nürnberg nutzen.

Passagiere sollten ausreichend Zeit für Anreise und Sicherheitskontrollen einplanen. Empfohlen wird zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Wer die Wartezeit nach der Sicherheitskontrolle überbrücken möchte, schaut in der neuen You Are Here Nuremberg-Area vorbei mit klassischen Duty-Free-Produkten und lokalen Spezialitäten bis hin zu Snacks oder kehrt in der Marché Sandwich Manufaktur ein. Für Inspirationen sorgen auch der Nürnberg Store sowie Buch und Presse.

Flughafen Nürnberg