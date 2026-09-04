MotionMiners wird von Lufthansa Cargo ausgezeichnet

Lufthansa Cargo Boeing 777F Frachtumschlag (Foto: Lufthansa Cargo)

Die MotionMiners GmbH wurde mit dem Lufthansa Cargo Innovation Award 2026 ausgezeichnet.

Das Technologieunternehmen überzeugte die Jury mit seiner Motion-Mining-Technologie, die manuelle Arbeitsprozesse mithilfe von Wearables, Sensorik und KI-gestützter Datenanalyse automatisiert erfasst und auswertet. Die Innovation Pitches wurden vom Start-up-Accelerator HAUS61 im Jahr 2025 ins Leben gerufen und auch im Rahmen der diesjährigen Air Cargo Conference 2026 wieder geplant und durchgeführt.

Frank Bauer, Chief Operating Officer von Lufthansa Cargo, war Mitglied der Award-Jury. Die Auszeichnung übergab Heike Wörner, Head of Business Development bei Lufthansa Cargo, an Christoph Dorra, Leiter des Vertriebsteams bei MotionMiners.

„Gerade in der Luftfracht greifen Menschen, Technologie und komplexe operative Abläufe eng ineinander. MotionMiners hat überzeugend gezeigt, wie moderne Sensorik innerhalb kürzester Zeit Transparenz über reale Prozessabläufe schafft und dabei die individuellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt. Besonders überzeugt hat die Jury neben dem Potenzial für Effizienz und Ergonomie auch die hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitenden. Diese Verbindung aus schneller Umsetzbarkeit, belastbaren Daten und Nähe zur operativen Realität macht die Lösung für die Luftfracht besonders interessant", sagt Wörner.

Insgesamt hatten sich rund 30 Logistik-Start-ups für die Teilnahme am Innovation Pitch beworben. Acht davon wurden als Finalisten ausgewählt und präsentierten ihre Lösungen live auf der Air Cargo Conference vor der Jury und dem Fachpublikum. MotionMiners setzte sich mit einem praxisnahen Ansatz durch, der datenbasierte Prozessoptimierung mit einer ergonomischeren Gestaltung von Arbeitsabläufen verbindet.

„Die Luftfracht ist für MotionMiners ein hochrelevantes Wachstumsfeld. Gerade im Handling gibt es zahlreiche komplexe und personalintensive Abläufe, bei denen unsere Technologie konkrete Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen kann, von Lauf- und Fahrwegen über Wartezeiten bis hin zu ergonomischen Belastungen. Der Lufthansa Cargo Innovation Award ist für uns ein starker Ausgangspunkt, um in der Branche Fuß zu fassen", sagt Dorra.

Sensorik schafft Transparenz in manuellen Prozessen

Für die Analyse werden Mitarbeitende und Flurförderzeuge zeitlich begrenzt mit Sensoren ausgestattet. Sogenannte Beacon-Sender ermöglichen zusätzlich die räumliche Zuordnung der erfassten Aktivitäten. Die Daten werden anonymisiert auf der webbasierten MotionMiners Process Intelligence Plattform ausgewertet. So lassen sich unter anderem zeitintensive Prozessschritte, unnötige Wege, Wartezeiten und ergonomische Belastungen erkennen. Bei Flurförderzeugen können unter anderem Auslastung, Leerfahrten und Materialflüsse untersucht werden. MotionMiners bietet die Technologie sowohl im Rahmen von Beratungsprojekten als auch als Lizenzmodell für eigenständige Analysen an.

Mit dem Gewinn des Lufthansa Cargo Innovation Award setzt MotionMiners ein starkes Zeichen für die Bedeutung datenbasierter Prozessanalysen bei der Weiterentwicklung komplexer Abläufe in der Luftfracht und Logistik.

Über MotionMiners

Die MotionMiners GmbH mit Sitz in Dortmund entwickelt Technologien zur automatisierten Analyse manueller Arbeitsprozesse. Das 2017 gegründete Unternehmen kombiniert tragbare Sensoren und weitere Hardwarekomponenten mit der webbasierten MotionMiners Process Intelligence Software. Die Lösung erfasst und analysiert anonymisierte Bewegungs- und Prozessdaten von Mitarbeitenden und Fahrzeugen und macht Potenziale in den Bereichen Effizienz und Ergonomie sichtbar. Zu den Einsatzfeldern gehören unter anderem Logistik, Produktion, Automobilindustrie und Einzelhandel. Ergänzend beschäftigt sich das Unternehmen mit der Frage, wie robotische Systeme vom Wissen über heutige manuelle Arbeitsprozesse profitieren können.