Morgen soll der Airbus A350F Frachter abheben

Airbus A350F (Foto: Airbus)

Airbus will am 29. September 2026 mit dem Airbus A350F in das Flugtestprogramm starten, sofern das Wetter mitspielt, steht dem Erstflug nichts mehr im Weg.

Das Flugzeug mit der Seriennummer MSN700 und der Kennung F-WXLD hat am 24. September die letzte große Hürde am Boden genommen: zwei Tests mit Startabbruch bei hoher Geschwindigkeit. Nach fünf Jahren Entwicklungszeit, Bodentests und einem virtuellen Erstflug im Simulator muss nun nur noch unter Beweis gestellt werden, wie sich der neue Frachter in der Luft verhält.

Die letzten Überprüfungen

Der Countdown läuft bereits seit Wochen. Die MSN700 hat die Lackierhalle in ihrer Sonderlackierung im Paket-Design verlassen, erste Rolltests absolviert und am 24. September zwei Hochgeschwindigkeitsläufe mit Startabbruch durchgeführt. Airbus gab den Erstflugtermin anschließend auf X bekannt.