Modellbauausstellung zeigt 70 Jahre Dornierflugzeuggeschichte

70 Jahre Geschichte des Flugzeugbaus bei Dornier – diesem Thema widmet sich die erste Sonderausstellung des Dornier Museums Friedrichshafen.

Vom 23. Januar bis 31. März 2010 präsentieren zehn Hobbypiloten beginnend mit den Flugmodellen D1 bis hin zur Do 328 die Kunst des Modellbaus und die Geschichte der großen Vorbilder – mit flugfähigen Dorniermodellen. Die Geschichte des Unternehmens Dornier im zeitgeschichtlichen Kontext – dessen nimmt sich das Dornier Museum in seiner Hauptausstellung an. In der am 23. Januar beginnenden Sonderausstellung werden nun flugfähige Modelle mit einer Spannweite bis zu 3 m Modellbautechnik und Historie miteinander verbinden. Zehn Modelle werden ihre eigene Geschichte sowie die ihrer Vorbilder erzählen. Die Ideengeber der Sonderausstellung sind dem Museum nicht unbekannt: Rolf Breitinger sowie Arnim Selinka unterstützen das Museum bereits in der Projektphase. Nun werden Sie und ihre Modelle wie beispielsweise eine Do 24 oder die Do 18F selbst Teil der Ausstellung. Dem Dornier Museum ist es wichtig, dass das Augenmerk nicht nur auf der historischen Bedeutung der Flugzeuge liegt, die als Vorlage dienten, sondern dass die Modellbauer in ihrer Person und die Entstehungsgeschichte der Flugmodelle dargestellt werden. „Hinter jedem Detail stecken viele Stunden an Geduld, die Liebe zum Detail und technisches Knowhow. Die Objekte sind in ihrem detailgetreuen und maßstabsgenauen Nachbau echte Meisterstücke. Visionen, Durchhaltevermögen und Kreativität sind bekannte Attribute Dorniers, die hier in jedem einzelnen Flugexponat wieder zu finden sind.“, so Christina Becker, „Dornier im kleinen Maßstab sozusagen“. Die Historie der Originale wird begleitend zum Modell parallel dargestellt. Die Modellbauausstellung und ein buntes Rahmenprogramm erwarten interessierte Besucher ab dem 23. Januar auf der Sonderausstellungsfläche. Eine Kinderveranstaltung steht schon fest: So dürfen die Kleinen am ersten Ausstellungstag bei einer Modellbau-Bastelaktion den Großen nacheifern. Vorträge mit so genannten Cicerones sind ebenfalls geplant. An diesen Tagen werden ausgewählte Exponaten durch Experten mit Erzählungen und tiefer gehenden Knowhow angereichert. Modellbauer werden dann beispielsweise ihre Projekte persönlich vorstellen und Besuchern Rede und Antwort stehen.23.01.-31.03.2010 Sonderausstellung „Kleiner Maßstab – Große Geschichten“ 23.01.2010 Modellbau-Bastelaktion für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren 14.00 – 16.00 Uhr, Kosten 5,00 € pro Kind Die Teilnehmerzahl ist auf 15 beschränkt. 24.01./ 07.02./ 21.02./ 07.03.2010 Cicerone-Programm 14.00 – 16.00 Uhr Das Dornier Museum Friedrichshafen eröffnete am 24. Juli 2009 und widmet sich 100 Jahren Luft- und Raumfahrtgeschichte im zeitgeschichtlichen Kontext. Geöffnet hat das unmittelbar am Flughafen gelegene Museum in den Wintermonaten November bis März zwischen Dienstag und Sonntag von 10.00 – 17.00 Uhr.

Dornier Museum