Mitteldeutsche Flughafen AG unterstützt EFW

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Mitteldeutsche Flughafen AG unterstützt Zukunftspläne der Elbe Flugzeugwerke (EFW) am Standort Dresden.

Die Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) und die Mitteldeutsche Flughafen AG haben sich in gemeinsamen Gesprächen über die weitere Entwicklung des Luftfahrtstandorts Dresden ausgetauscht.

Beide Partner bekräftigen ihre enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit und stellen damit die Weichen für die langfristige Zukunft des Standorts.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die zukünftigen Anforderungen von EFW an die Infrastruktur des Flughafens Dresden. Beide Unternehmen werden hierzu die Bedarfe ermitteln, konkretisieren und abstimmen, die für die strategische Weiterentwicklung der EFW am Standort Dresden erforderlich sind.

Dazu gehört insbesondere die Berücksichtigung der für das Wachstum von EFW erforderlichen Stellflächen, die für die Abwicklung von Programmen rund um Großraumflugzeuge wie den Airbus A380 oder den A330. Auch im militärischen Bereich wollen beide Partner ihre Abstimmungen weiter intensivieren.

Elbe Flugzeugwerke GmbH am Flughafen Dresden (Foto: EFW)

Bei möglichen infrastrukturellen Veränderungen seitens des Flughafens sollen die Bedürfnisse der EFW daher frühzeitig einfließen. Erklärtes Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und gemeinsamen Standortperspektiven nachhaltig zu stärken und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum zu schaffen.

Der Flughafen Dresden ist für EFW ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die Unterstützung durch die Mitteldeutsche Flughafen AG gibt uns die notwendige Planungssicherheit, um unsere langfristigen Entwicklungsziele am Standort umzusetzen. Nur so schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Dresden auch künftig ein bedeutender Luftfahrtstandort mit internationaler Strahlkraft bleibt,

sagt Jordi Boto, CEO der Elbe Flugzeugwerke GmbH.

Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG, dazu:

EFW ist eines der wichtigsten Industrieunternehmen am Flughafen Dresden, bedeutender Partner und ein zentraler Arbeitgeber für die Region mit dem wir seit langem eng und lösungsorientiert zusammenarbeiten. Wir sehen großes Potenzial in der weiteren Entwicklung des Unternehmens und unterstützen die Zukunftspläne von EFW nachdrücklich.

Über Elbe Flugzeugwerke GmbH

Elbe Flugzeugwerke (EFW) sind ein Joint Venture von ST Engineering und Airbus. Das Unternehmen vereint verschiedene Luftfahrt- und Technologieaktivitäten unter einem Dach: Entwicklung und Fertigung von Faserverbundbauteilen für Flugzeugstrukturen und Innenausstattung der gesamten Airbus-Familie, Umrüstung von Passagierflugzeugen zu Frachtflugzeugen, Wartung und Reparatur von Airbus-Flugzeugen sowie Ingenieurdienstleistungen im Rahmen von Zertifizierung und Zulassung.

Das Unternehmen beschäftigt etwa 2 200 Mitarbeitende. Mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 40 Umbaukunden weltweit, darunter die größten Express-Carrier in Nordamerika und Europa, aber auch renommierte Fracht- und Kombinationsspeditionen, ist EFW das Kompetenzzentrum für Frachterumrüstung und treibt die Entwicklung der Airbus-Frachterfamilie voran.