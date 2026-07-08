Mitteldeutsche Flughafen AG beendet Sanierung

Mitteldeutsche Flughäfen Dresden und Leipzig (Foto: Mitteldeutschen Flughafen AG)

Die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) hat ihre wirtschaftliche Sanierung, rund ein halbes Jahr früher als geplant, erfolgreich abgeschlossen.

Nach der Bestätigung durch die Finanzierungspartner sowie dem abschließenden Validierungsgutachten von KPMG konnte der ursprünglich für Ende 2026 vorgesehene Abschluss bereits zum 3. Juli 2026 erreicht werden – rund ein halbes Jahr früher als geplant. Damit konnte die Sanierung rund ein halbes Jahr früher abgeschlossen werden als im Sanierungskonzept vorgesehen.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Sanierung richtet die Unternehmensgruppe ihren Blick nun auf die nächste Entwicklungsphase. Nach Jahren der Restrukturierung stehen künftig die konsequente Transformation des Unternehmens, die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Standorte Leipzig/Halle und Dresden sowie die Erschließung neuer Wachstums- und Ertragspotenziale im Mittelpunkt. Ziel bleibt es, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmensgruppe nachhaltig zu stärken und die Flughäfen als leistungsfähige Infrastruktur für Wirtschaft, Wissenschaft und Tourismus weiterzuentwickeln.

Christian Piwarz, Sächsischer Staatsminister der Finanzen und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der MFAG, erklärt:

Dass die Mitteldeutsche Flughafen AG ihre Sanierung rund ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant erfolgreich abschließen konnte, ist ein starkes Signal. Dieses Ergebnis ist das Resultat einer außergewöhnlichen Gemeinschaftsleistung von Beschäftigten, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschaftern, Finanzierungspartnern und Wirtschaftsprüfern. Gemeinsam haben wir die Voraussetzungen geschaffen, dass sich die Unternehmensgruppe heute wieder aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke heraus auf ihre Zukunft konzentrieren kann.

Michael Richter, Finanzminister des Landes Sachsen-Anhalt und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der MFAG, ergänzt:

Die vergangenen Jahre haben allen Beteiligten viel abverlangt. Umso mehr freut es mich, dass die gemeinsamen Anstrengungen früher als erwartet zum Erfolg geführt haben. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten war der Schlüssel dafür, die Mitteldeutsche Flughafen AG wirtschaftlich zu stabilisieren und eine verlässliche Grundlage für ihre weitere Entwicklung zu schaffen. Darauf kann die Unternehmensgruppe nun aufbauen.

Der Vorstandsvorsitzende der MFAG, Götz Ahmelmann, erklärt:

Die Sanierung war niemals das eigentliche, alleinige Ziel – sie war die Voraussetzung dafür, die Zukunft unserer Flughäfen wieder aktiv gestalten zu können. Dass wir diesen Meilenstein rund sechs Monate früher als geplant erreicht haben, ist eine außergewöhnliche Leistung aller Beschäftigten sowie unserer Gesellschafter, Finanzierungspartner, Wirtschaftsprüfer, des Aufsichtsrates und des Vorstandes. Dafür danke ich allen Beteiligten ausdrücklich. Jetzt beginnt die unternehmerische Aufgabe: Aus der erreichten Stabilität heraus wollen wir die Transformation konsequent fortsetzen, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Standorte weiter stärken und neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschließen.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Sanierung endete zugleich das von Beginn an auf diese Aufgabe ausgerichtete Mandat von Chief Restructuring Officer (CRO) Michael Hengstmann planmäßig zum 3. Juli 2026.

Hintergrund:

Die wirtschaftliche Entwicklung der MFAG unterstreicht den Erfolg des eingeschlagenen Kurses. Das Geschäftsjahr 2025 wurde erstmals in der Geschichte der Unternehmensgruppe mit einem positiven Konzernergebnis von 10,5 Millionen Euro abgeschlossen. Gleichzeitig überschritt der Konzern erstmals die Umsatzmarke von 200 Millionen Euro. Innerhalb von nur zwei Jahren verbesserte die Unternehmensgruppe ihr Ergebnis um rund 38 Millionen Euro – ein eindrucksvoller Beleg für die Wirksamkeit des eingeschlagenen Restrukturierungskurses. Damit gelang der Unternehmensgruppe der wirtschaftliche Turnaround deutlich früher als im ursprünglichen Sanierungskonzept vorgesehen. Die Finanzierung ist bis 2038 gesichert. Die Entwicklung der MFAG zeigt, dass auch Unternehmen der öffentlichen Hand und Infrastruktur durch konsequente Sanierung, gemeinsames Handeln und unternehmerische Führung wirtschaftlich erfolgreich transformiert werden können.

Mitteldeutsche Flughafen AG