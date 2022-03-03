Mitteldeutsche Flughäfen verurteilen Krieg gegen Ukraine

Frachtumschlag auf dem Flughafen Leipzig Halle (Foto: Airport Leipzig Halle)

Die Mitteldeutsche Flughafen AG verurteilt entschieden den Krieg gegen die Ukraine. Es ist ein Angriff auf Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung in Europa. Das können wir nicht tolerieren.

Es ist ein Angriff, den die politische Führung Russlands zu verantworten hat, nicht die Menschen dieses Landes. Wir blicken auf langjährige persönliche Beziehungen mit unseren Partnern. Russen wie Ukrainern. Mit unseren Gefühlen und Gedanken sind wir sind bei allen Menschen, die Opfer dieses Krieges sind.

Unsere Flughäfen in Dresden und Leipzig/Halle sind Knotenpunkte der Zukunft. Wir stehen für Reisen, Freiheit, internationalen Warenverkehr und den Austausch von Ideen. Das fordert Weltoffenheit und Respekt. Nicht Gewalt und Unterdrückung.

Wir appellieren an die Verantwortlichen, alles dafür zu tun, dass dieser Krieg umgehend beendet wird.