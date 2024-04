Mitteldeutsche Flughäfen präsentieren erstes Quartal

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Die Mitteldeutschen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden verzeichneten in den ersten drei Monaten des Jahres weiter steigende Fluggastzahlen bei Flügen zu Urlaubszielen.

Am vom Touristikflugverkehr dominierten Flughafen Leipzig/Halle wurden rund ein Viertel mehr Passa-giere gezählt als im Vorjahr. Besonders gefragt waren Flugreisen nach Spanien, Ägypten und in die Türkei. In Summe zählten die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden im ersten Quartal 477.399 Fluggäste; 15,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2023. Die Zahl der Flugzeugbewegungen lag mit 21.556 Starts und Landungen fünf Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Flughafen Dresden

Den Flughafen Dresden nutzten von Januar bis März 145.606 Fluggäste. Trotz der mehr als 160 streikbedingten Flugausfälle entspricht dies dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Im März erhöhte sich das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund zwei Prozent auf 60.385. Die Anzahl der Flugzeugbewegungen stieg in den ersten drei Monaten um 2,2 Prozent auf 3.985.

Frachtumschlag auf dem Flughafen Leipzig Halle (Foto: Airport Leipzig Halle)

Flughafen Leipzig/Halle

Am Flughafen Leipzig/Halle stieg die Zahl der Fluggäste im ersten Quartal um 23,6 Prozent auf 331.793. Damit entfallen hier rund zwei Drittel aller Passagiere auf den Touristikflugverkehr. Im März zählt der Flughafen 146.160 Passagiere. Das sind 30,5 Prozent mehr als im Monat des Vorjahres. Das Frachtaufkommen am Flughafen Leipzig/Halle lag von Januar bis März bei rund 351.272 Tonnen und damit ein Prozent über dem Vorjahreswert. Die Anzahl der Flugzeugbewegungen sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr von um 6,5 Prozent auf 17.571.