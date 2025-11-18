Mitteldeutsche Flughäfen präsentieren Oktoberzahlen

Mitteldeutsche Flughäfen Dresden und Leipzig (Foto: Mitteldeutschen Flughafen AG)

Die Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle zählten im Oktober deutlich mehr Fluggäste als im Vorjahresmonat.

Der Flughafen Dresden weist ein Plus von rund 17 Prozent aus. Am Flughafen Leipzig/Halle erreichte das Passagieraufkommen den zweitstärksten Oktoberwert seit 1990.

Der Oktober in Zahlen

Den Flughafen Dresden nutzten im Oktober mehr als 116.200 Passagiere. Das entspricht einem Plus von rund 17 Prozent im Vergleich zum Oktober 2024.

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Am Flughafen Leipzig/Halle wurden 301.500 Passagiere gezählt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Zuwachs von über sieben Prozent. Mit diesem Ergebnis erreichte der Airport das zweithöchste Passagieraufkommen in diesem Monat seit 1990. Mehr Fluggäste zählte der Airport nur im Oktober 2019, als 309.638 Passagiere den Flughafen Leipzig/Halle nutzten.

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Getragen wird das Wachstum durch den touristischen Verkehr, der speziell in den Herbstferien eine hohe Nachfrage erfährt. Ab Leipzig/Halle sind pro Woche bis zu 236 Abflüge gezählt worden. Von Dresden aus starteten wöchentlich bis 113 Flugzeuge in den Herbstferien. Das sind mehr Flüge zu Städte- und Sonnenzielen als in den diesjährigen Sommerferien, in denen wöchentlich bis zu 189 Starts in Leipzig/Halle beziehungsweise 103 Abflüge in Dresden stattfanden.