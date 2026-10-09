Mitteldeutsche Flughäfen erwarten Herbstferienwelle

Mitteldeutsche Flughäfen Dresden und Leipzig (Foto: Mitteldeutschen Flughafen AG)

Die beiden Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden bieten ein interessantes Flugangebot für den Herbstferienstart in Sachsen und Thüringen.

Zum Ferienauftakt am Sonnabend und Sonntag, dem 10. und 11. Oktober, heben von den mitteldeutschen Flughäfen insgesamt 95 Flugzeuge zu Urlaubszielen, Städtezielen und internationalen Drehkreuzen ab – 70 am Flughafen Leipzig/Halle und 25 in Dresden.

Am Sonnabend sind insgesamt 46 Abflüge geplant, am Sonntag 49.

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Ziele ab Leipzig/Halle

Am Leipzig/Halle Airport umfasst das erste Ferienwochenende insgesamt 70 Abflüge. Zu den meistangeflogenen Zielen gehören Antalya mit 26 Abflügen sowie Hurghada, Palma de Mallorca und Heraklion mit jeweils sieben Abflügen. Frankfurt wird sechsmal angeflogen. Über das Lufthansa-Drehkreuze sind Ziele weltweit erreichbar. Ebenfalls zum Ferienauftakt wird das Drehkreuz Wien angesteuert.

Nach Urlaubsländern entfallen die meisten Abflüge auf die Türkei (28), Griechenland (15) und Spanien (12).

Wöchentlich werden am Flughafen Leipzig/Halle bis zu 200 Abflüge erwartet. Das sind mehr als in den diesjährigen Sommerferien mit bis zu 146 wöchentlichen Starts.

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Ziele ab Dresden

Am Flughafen Dresden sind zum Herbstferienbeginn insgesamt 25 Abflüge geplant. Zu den am stärksten frequentierten Zielen zählen Frankfurt und Antalya mit jeweils sechs Abflügen sowie München mit fünf. Palma de Mallorca wird dreimal, Heraklion zweimal und Rhodos einmal angeflogen. Des Weiteren verbindet SkyAlps Dresden mit Bozen in Südtirol.

Lufthansa ist mit insgesamt elf Abflügen die am häufigsten vertretene Airline. Über Frankfurt und München bestehen zahlreiche Weiterreisemöglichkeiten.

Ebenfalls zum Ferienauftakt angeflogen wird das Drehkreuz Zürich durch Swiss.

In den Herbstferien werden am Flughafen Dresden bis zu 94 wöchentliche Abflüge erwartet. Das sind mehr als in den diesjährigen Sommerferien mit bis zu 79 wöchentlichen Starts.

Mitteldeutsche Flughafen AG