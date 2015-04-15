Mitsubishi verschiebt MRJ Erstflug

Mitsubishi MRJ (Foto: Mitsubishi)

Mitsubishi hat eine weitere Verschiebung des Jungfernfluges des Mitsubishi Regional Jet (MRJ) bekannt gegeben, neu soll der erste Prototyp nun im September oder Oktober abheben.

Der Mitsubishi Regional Jet wurde im März 2008 offiziell lanciert und hätte ursprünglich bereits Mitte 2011 abheben sollen. Falls alles planmäßig abgelaufen wäre, hätte Erstkunde All Nippon Airways den ersten Jet Mitte 2013 übernehmen können. Für den japanischen Mischkonzern Mitsubishi ist der MRJ jedoch das erste zivile Flugzeugprogramm dieser Größenklasse, so sind die Verzögerungen nicht weiter verwunderlich.

Die Entwicklung und der Bau eines neuen Regional Jets wurden durch die Verantwortlichen schwer unterschätzt. Nach dem mehrfach aktualisierten Programmplan hätte der MRJ 90 spätestens Ende Juni abheben sollen, dieser Erstflug wurde nun erneut Verschoben. Der neue Jet soll jetzt neu im Oktober oder September zum Jungfernflug starten. Dies hat Mitsubishi am 10. April in einem Bulletin über den Entwicklungsstatus des MRJ bekannt gegeben. Am Auslieferungsdatum wird momentan noch festgehalten, der erste Jet soll im zweiten Quartal 2017 an ANA ausgeliefert werden.