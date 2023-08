Mitsubishi gibt die Konfiguration ihres MRJ Jets bekannt

Heute informierte Mitsubishi über die Konfiguration ihres neuen Kurzstreckenjets, der im ersten Quartal 2014 in Verkehr gesetzt werden soll.

Das MRJ Programm erfährt einige grössere Designänderungen, so verzichtet Mitsubishi auf einen Flügel, der zu grossen Teilen aus Kunstfaserstoffen aufgebaut ist. Vorsichtshalber wird Mitsubishi den Flügel und das Verbindungsstück zum Rumpf aus Aluminium fertigen. Laut Mitsubishi wird es mit einer Aluminiumkonstruktion einfacher werden, die Flügel der drei Versionen MRJ 70, MRJ 90 und MRJ Stretch unter einen Hut zu bringen. Der Rumpf erfährt eine kleine Querschnittsänderung von 6,35 Zentimeter, dies wird dem Rumpf eine Volumenvergrösserung von 12 Prozent geben. Nach langen Kundendiskussionen wurde entschieden, dass der vordere Gepäckraum an der Rumpfunterseite zugunsten eines grösseren Gepäckraums hinten aufgehoben wird. Neben den konstruktiven Änderungen gibt Mitsubishi auch einen neuen Zeitplan an, so wird der erste Prototyp im zweiten Quartal 2012 zum Jungfernflug starten und erste Kundenauslieferungen sind im ersten Quartal 2014 geplant. Der Zeitplan wurde um rund sechs Monate nach hinten verschoben. Mitsubishi will mit dem MRJ Muster den Airlines die Möglichkeit geben ihre alternden Fokker 70, Fokker 100 und BAe-146 mit einem modernen Kurzstreckenjet zu ersetzen. Der MRJ wird zukünftig in direkter Konkurrenz mit den Embraer E-Jets, dem SuperJet und der CSeries von Bombardier stehen.