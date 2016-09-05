Mitsubishi finalisiert MRJ Auftrag

Mitsubishi Artist Work Aerolease Aviation (Foto: Mitsubishi Aircraft)

Mitsubishi Aircraft kann einen Auftrag über zehn MRJ90 und zehn Optionen ins Trockene bringen.

Die US-amerikanische Leasing Firma Aerolease Aviation aus Miami hat während der Singapore Air Show mit Mitsubishi Aircraft eine Absichtserklärung für den Kauf von bis zu zwanzig MRJ90 Verkehrsflugzeuge unterzeichnet, dieser Auftrag konnte nun laut Angaben von Mitsubishi finalisiert werden. Die Lieferungen an Aerolease Aviation sollen 2018 beginnen. Es handelt sich dabei um die erste Bestellung von einer Leasing Firma. Mit diesem Festauftrag stehen nun 427 MRJ im Auftragsbuch von Mitsubishi. Unterteilt sind die Aufträge in 233 Festbestellungen und 170 Optionen und 24 Vorkaufsrechte. Eine weitere Kaufabsichtserklärung über zwanzig Maschinen wurde von Rockton mit Mitsubishi Aircraft an der Farnborough International Airshow unterzeichnet.

Mitsubishi Regional Jet FTA-2 first flight

Bei dem MRJ Jet handelt es sich um ein Verkehrsflugzeug für 70 bis 110 Passagiere. Mitsubishi Aircraft startete am 11. November 2015 mit dem ersten Prototypen Flight Test Aircraft 1 (FTA 1) in das Flugtestprogramm. Das zweite Testflugzeug Flight Test Aircraft 2 (FTA-2) hat am 31. Mai 2016 seinen Erstflug absolviert.

Die Flugzeuge im MRJ Flugtestprogramm

Prototyp Nummer 1 wird für das Ausfliegen der Grenzwerte und für die Systemtests benutzt.

Prototyp 2 muss die theoretisch berechneten Leistungswerte bestätigen.

Prototyp 3 muss die detaillierten Flugcharakteristiken und das korrekte Funktionieren der Avionik unter Beweis stellen.

Prototyp 4 wird für die Kabinentests verwendet, daneben werden mit diesem Flugzeug auch Lärmmessungen und Flüge unter Vereisungsbedingungen absolviert.

Prototyp 5 soll die Funktionen der Autopiloten verifizieren.

Mitsubishi Regional Jet production line (Foto: Mitsubishi)

Zulassung wird im ersten Quartal 2018 erwartet

Mitsubishi möchte die Lufttüchtigkeit des neuen Jets anfangs 2018 erlangen. Der Mitsubishi Regional Jet wurde im März 2008 offiziell lanciert und hätte ursprünglich bereits Mitte 2011 abheben sollen. Falls alles planmäßig abgelaufen wäre, dann hätte Erstkunde All Nippon Airways (ANA) den ersten Jet Mitte 2013 übernehmen können. Für den japanischen Mischkonzern Mitsubishi ist der MRJ jedoch das erste zivile Flugzeugprogramm in dieser Größenklasse, so sind die Verzögerungen nicht weiter verwunderlich. Die ersten MRJ Verkehrsflugzeuge sollen laut der aktuellen Planung Mitte 2018 ausgeliefert werden.



Mitsubishi Regional Jet MRJ Erstflug (Foto: Mitsubishi)

Überführung in die USA verzögert sich

Mitsubishi Aircraft will einen grossen Teil des Flugtestprogramms in den Vereinigten Staaten absolvieren, da dort die Bedingungen weitaus besser sind als in Japan. Zu diesem Zweck hätte Flight Test Aircraft 1 Ende August von Nagoya über Hawaii in die USA überflogen werden sollen, das Flugzeug musste jedoch zweimal wieder zum Ausgangsflughafen umkehren, da es mit dem Klimatisierungssystem von United Technologies Corp. Probleme gegeben hat.

Wahrscheinlich ist die Kühlung der gesamten Test- und Messsysteme im Flugzeug komplizierter und mit dem vorgesehenen Lüftungssystem ohne eine zusätzliche Modifikation nicht möglich. Mitsubishi möchte bis Ende Jahr alle vier Prototypen in den USA haben.