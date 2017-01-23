Mitsubishi Regional Jet verspätet sich

Mitsubishi Regional Jet MRJ over Moses Lake (Foto: Mitsubishi)

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. hat heute für den Mitsubishi Regional Jet MRJ eine weitere Verzögerung von zwei Jahren bekanntgegeben.

Das erste Kundenflugzeug hätte im zweiten Quartal 2018 ausgeliefert werden sollen, dieser Termin kann nicht gehalten werden und muss um weitere zwei Jahr verschoben werden. Am 23. Januar 2017 hat die Mitsubishi Aircraft Corporation die Erstauslieferung auf Mitte 2020 verschoben. Die erneute Programmverzögerung wird mit der Überarbeitung von verschiedenen Teilsystemen und einer Konfigurationsanpassung bei der Elektrik begründet. Diese Änderungen seien nötig, um die Zulassungsbedingungen zu erfüllen, teilte Mitsubishi weiter mit.

Bei dem MRJ Jet handelt es sich um ein Verkehrsflugzeug für 70 bis 110 Passagiere. Mitsubishi Aircraft startete am 11. November 2015 mit dem ersten Prototypen Flight Test Aircraft 1 (FTA 1) in das Flugtestprogramm. Das zweite Testflugzeug Flight Test Aircraft 2 (FTA-2) hat am 31. Mai 2016 seinen Erstflug absolviert.

Mitsubishi Regional Jet MRJ FTA-2 landet in Moses Lake (Foto: Mitsubishi Aircraft)

Die Flugzeuge im MRJ Flugtestprogramm

Prototyp Nummer 1 wird für das Ausfliegen der Grenzwerte und für die Systemtests benutzt.

Prototyp 2 muss die theoretisch berechneten Leistungswerte bestätigen.

Prototyp 3 muss die detaillierten Flugcharakteristiken und das korrekte Funktionieren der Avionik unter Beweis stellen.

Prototyp 4 wird für die Kabinentests verwendet, daneben werden mit diesem Flugzeug auch Lärmmessungen und Flüge unter Vereisungsbedingungen absolviert.

Prototyp 5 soll die Funktionen der Autopiloten verifizieren.

Mitsubishi Regional Jet production line (Foto: Mitsubishi)

Zulassung wird neu anfangs 2020 erwartet

Mitsubishi möchte die Lufttüchtigkeit des neuen Jets neu anfangs 2020 erlangen. Der Mitsubishi Regional Jet wurde im März 2008 offiziell lanciert und hätte ursprünglich bereits Mitte 2011 abheben sollen. Falls alles planmäßig abgelaufen wäre, dann hätte Erstkunde All Nippon Airways (ANA) den ersten Jet Mitte 2013 übernehmen können. Für den japanischen Mischkonzern Mitsubishi ist der MRJ jedoch das erste zivile Flugzeugprogramm in dieser Größenklasse, so sind die Verzögerungen nicht weiter verwunderlich. Die ersten MRJ Verkehrsflugzeuge sollen laut der aktuellen Planung Mitte 2020 ausgeliefert werden.



Mitsubishi Regional Jet MRJ Erstflug (Foto: Mitsubishi)

Flugtestprogramm in den USA

Mitsubishi Aircraft wird einen grossen Teil des Flugtestprogramms in den Vereinigten Staaten absolvieren, da dort die Bedingungen weitaus besser sind als in Japan. Zu diesem Zweck wurde Flight Test Aircraft 1, Flight Test Aircraft 4 und Flight Test Aircraft 2 nun nach Moses Lake überflogen.

Mitsubishi Aircraft hätte bis Ende 2016 alle vier Prototypen in den USA haben wollen. Der Überflug des vierten Mitsubishi Regional Jet FTA-3 hat sich jedoch wetterabhängig verzögert und soll nun im ersten Quartal 2017 erfolgen.