Mitsubishi MRJ erhält Triebwerke

Mitsubishi hat im Endmontagewerk Komaki Süd bei Nagoya den ersten Mitsubishi Regional Jet Prototypen mit den beiden PW1200G Getriebefans von Pratt & Whitney ausgestattet.

Mit diesem Montageschritt kommt das neue Verkehrsflugzeug von Mitsubishi der Fertigstellung einen weiteren Schritt näher, bis zum Jungfernflug sind aber noch einige Hürden zu nehmen, dieser ist erst im zweiten Quartal 2015 geplant. Der MRJ Jet ist ein modernes Verkehrsflugzeug für 70 bis 110 Passagiere. Für den neuen Jet konnte Mitsubishi bereits 165 Festaufträge und 160 Optionen entgegennehmen.

Der Mitsubishi Regional Jet MRJ hätte ursprünglich bereits im Verlauf des Jahres 2011 abheben sollen, der Jungfernflug musste wegen konstruktionstechnischer Probleme mehrmals verschoben werden, jetzt soll er im zweiten Quartal 2015 stattfinden. Die ersten Kundenflugzeuge sollen dann ab dem zweiten Quartal 2017 ausgeliefert werden.