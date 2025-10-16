Mit easyJet von Hamburg nach Marrakesch

easyJet Airbus (Foto: easyJet)

easyJet baut das Streckenportfolio am Flughafen Hamburg weiter aus und bietet Reisenden ab dem 1. Mai 2026 erstmalig Direktverbindungen nach Marrakesch an.

Die Strecke wird zweimal wöchentlich, dienstags und freitags, bedient. Mit der neuen Direktverbindung nach Marrakesch erweitert easyJet ihre attraktiven Reiseoptionen ab Hamburg. Ob für einen längeren Urlaub oder einen Kurztrip – diese Verbindung eröffnet Passagieren die Möglichkeit, die faszinierende Kultur, die lebendige Stadt und die malerische Umgebung von Marrakesch direkt zu entdecken.

Marrakesch bietet eine eindrucksvolle Mischung aus Tradition und Moderne: von den berühmten Märkten und Palästen bis hin zu entspannten Cafés und luxuriösen Riads. Die Stadt ist ein beliebtes Ziel für Reisende, die eine Mischung aus kulturellem Erlebnis, kulinarischen Highlights und sonnigem Klima suchen.

Ab Mai startet easyJet ab Hamburg die Direktflüge nach Marrakesch, zweimal wöchentlich, immer dienstags und freitags und erweitert damit das Flugangebot für den Sommerflugplan 2026.

Stephan Erler, Country Manager für Deutschland und die Schweiz bei easyJet, sagte dazu:

Wir freuen uns, unsere Präsenz in Hamburg mit der Einführung der Direktflüge nach Marrakesch zu erweitern. Diese Route unterstreicht unser Bestreben, unseren Kunden attraktive Direktverbindungen zu bieten und die Konnektivität zwischen Hamburg und spannenden Reisezielen weltweit zu stärken. Marrakesch als kulturell und historisch reiche Stadt bietet für jeden etwas, und wir sind stolz darauf, unseren Kunden diese faszinierende Destination direkt ab Hamburg anbieten zu können.

easyJet