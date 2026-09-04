Mit easyJet von Hamburg nach Genf

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

easyJet verbindet Hamburg seit dem 3. September wieder direkt mit Genf. Damit kehrt eine beliebte Strecke zurück ins Flugprogramm der Fluggesellschaft, die von ihr zuletzt bis 2020 angeboten wurde.

Die Verbindung wird künftig zweimal pro Woche bedient und ergänzt das wachsende easyJet-Angebot ab Hamburg Airport. Tickets nach Genf sind ab 34 Euro auf der Website von easyJet oder in den Reisebüros buchbar.

Genf verbindet internationale Bedeutung, wirtschaftliche Stärke und touristische Attraktivität. Deshalb freuen wir uns besonders, dass easyJet die Strecke nun wieder nonstop anbietet. Mit der Wiederaufnahme der Verbindung baut easyJet ihr Angebot am Hamburg Airport weiter aus und stärkt zugleich die internationale Anbindung unseres Flughafens,

so David Liebert, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Stephan Erler, Country Manager easyJet Germany & Switzerland: „Wir freuen uns, die neue Direktverbindung nach Genf heute in Betrieb zu nehmen. Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden aus Hamburg und Umgebung eine weitere attraktive Reisemöglichkeit in die Schweiz: von einem verlängerten Wochenende am Genfersee bis hin zum Skiurlaub oder einer Auszeit in den nahegelegenen französischen Alpen. Die neue Strecke ergänzt unser Angebot ab Hamburg um ein vielseitiges Ziel für die Herbst- und Wintersaison.“

Schweizer Metropole wieder nonstop erreichbar

Genf zählt zu den bedeutendsten internationalen Städten Europas. Die Stadt ist Sitz zahlreicher internationaler Organisationen und ein wichtiger Standort für Wirtschaft, Forschung und Diplomatie. Gleichzeitig zieht die Lage am Genfersee mit Blick auf die Alpen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an. Von Hamburg aus ist die Schweizer Metropole innerhalb von rund einer Stunde und 40 Minuten erreichbar – die Flüge finden jeweils donnerstags um 14 Uhr und sonntags um 19:10 Uhr statt.

Weitere Erstflüge ab dem Flughafen Hamburg im Oktober

Nach dem heutigen Erstflug nach Genf stehen bereits die nächsten Streckenerweiterungen bevor: Am 26. Oktober startet easyJet erstmals von Hamburg nach Prag und am 30. Oktober folgt die neue Verbindung nach Sevilla. Mit den drei neuen Strecken wächst das Angebot der Fluggesellschaft ab Hamburg Airport auf insgesamt neun Direktverbindungen.

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