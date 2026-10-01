Mit easyJet von Hamburg nach Edinburgh

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Ab dem 29. März 2027 fliegt easyJet zweimal wöchentlich vom Flughafen Hamburg direkt in die schottische Hauptstadt Edinburgh.

easyJet erweitert ihr Streckennetz ab Hamburg und nimmt ab dem 29. März 2027 eine neue Direktverbindung nach Edinburgh auf. Die schottische Hauptstadt wird jeweils montags und freitags nonstop ab Hamburg bedient. Mit der neuen Strecke wächst das Streckennetz von easyJet am Hamburg Airport auf insgesamt zehn Direktziele. Erst Anfang September hat die Fluggesellschaft die Verbindung nach Genf aufgenommen – weitere Erstflüge nach Prag und Sevilla folgen noch in diesem Herbst.

David Liebert, Leiter Aviation am Hamburg Airport:

Wir freuen uns sehr, dass easyJet Hamburg wieder direkt mit Edinburgh verbindet. Die schottische Hauptstadt ist ein beliebtes Städtereiseziel in Europa und verbindet Geschichte, Kultur und beeindruckende Landschaften in unmittelbarer Nähe. Zugleich unterstreicht die neue Strecke das wachsende Engagement von easyJet an unserem Standort. Mit inzwischen zehn Direktzielen stärkt die Airline die internationale Anbindung unseres Flughafens. Mit der neuen Direktverbindung nach Edinburgh erweitern wir unser Angebot ab Hamburg und stärken zugleich die internationale Anbindung Norddeutschlands. Die schottische Hauptstadt ist ein attraktives Ziel für Städtereisende und bietet sich ideal für einen Kurztrip oder ein verlängertes Wochenende sowie als Ausgangspunkt für längere Schottlandreisen an,

sagt Stephan Erler, easyJet Country Manager Germany & Switzerland.

Von Edinburgh Castle bis in die Highlands

Edinburgh gilt als kulturelles und historisches Zentrum Schottlands. Die Stadt begeistert mit ihrer beeindruckenden Altstadt, dem Edinburgh Castle und zahlreichen Festivals, die jedes Jahr Besucher aus aller Welt anziehen. Auch als Ausgangspunkt für Rundreisen durch Schottland ist Edinburgh beliebt. Von hier lassen sich die Highlands, die für das Land typischen Süßwasserseen und die raue Küstenlandschaft des Landes bequem erkunden. Die neue Direktverbindung bietet Reisenden aus Norddeutschland damit sowohl attraktive Möglichkeiten für Städtereisen als auch für Natur- und Kulturerlebnisse in Schottland.

Flugdetails von Hamburg (HAM) nach Edinburgh (EDI) im Überblick

Ab März 2027 bietet easyJet ab Hamburg zweimal wöchentlich Direktflüge nach Edinburgh an, jeweils montags und freitags. Der Erstflug ist für den 29. März 2027 geplant und erweitert somit das Flugangebot im Sommerflugplan.

Flughafen Hamburg