Mit easyJet von Düsseldorf Gatwick

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Seit dem 9. Februar 2019 fliegt easyJet mehrmals täglich, mit 11 Flügen pro Woche ganzjährig von Düsseldorf nach London-Gatwick.

easyJet baut ihr Streckenangebot ab Düsseldorf weiter aus und hat am Samstag, den 9. Februar 2019 die neue Strecke vom Flughafen Düsseldorf nach London-Gatwick in Betrieb genommen. Ab sofort haben Fluggäste aus Düsseldorf und Umgebung ganzjährig die Möglichkeit, mit easyJet die britische Hauptstadt zu besuchen. An 7 Tagen die Woche verbindet die Fluggesellschaft Düsseldorf bis zu zweimal täglich mit dem größten easyJet-Hub und erwartet auf der neuen Strecke mehr als 160.000 Passagiere im ersten Jahr. Mit günstigen Preisen ab 34,99 Euro* bietet easyJet sowohl Privat- als auch Geschäftsreisenden attraktive Flugverbindungen zwischen den beiden Metropolen. Der Flughafen London-Gatwick ist nach London-Heathrow der zweitgrößte Flughafen der britischen Hauptstadt und mit dem Zug ist man bequem innerhalb einer halben Stunden im Stadtzentrum von London.

Das „Worldwide by easyJet“-Angebots am Flughafen London-Gatwick ermöglicht Passagieren aus Düsseldorf, auf Anschlussflüge von Partner-Fluggesellschaften wie Cathay Pacific, Virgin Atlantic und Norwegian umzusteigen, und auch Umsteigeverbindungen mit anderen easyJet-Flügen sind möglich. Das Netzwerk von „Worldwide by easyJet“ startete im September 2017 und umfasst nun Umsteigeverbindungen an elf Flughäfen in Europa, inklusive Amsterdam, Barcelona, Paris Charles De Gaulle/Orly sowie London Gatwick, Mailand Malpensa, Berlin Tegel und Venedig Marco Polo. Damit kann easyJet die Mehrzahl aller Flüge – und 53 Millionen easyJet-Kunden pro Jahr – über das digitale Buchungsportal in einer einzigen Buchung an Airline-Partnerdienste und andere easyJet-Flüge anschließen.

Thomas Haagensen, Group Markets Director bei easyJet sagte: „Wir freuen uns, Fluggästen aus Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit zu geben, direkt mit easyJet nach London-Gatwick zu fliegen und die Metropole am Rhein mit unserem größten Standort zu verbinden. Auf 11 Flügen pro Woche bieten wir unseren Fluggästen den gewohnten easyJet-Service.“

„Wir freuen uns sehr über die Streckenaufnahme von Easyjet nach London-Gatwick. Damit ist unser Flughafen neben den beiden Flughäfen Heathrow und London-City ab sofort auch mit dem zweitgrößten Airport der britischen Metropole verbunden. Das ist eine erfreuliche Nachricht für alle Geschäftsreisenden und Urlauber, die ab unserem Airport nun ein noch attraktiveres Angebot Richtung London haben“, so Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports.

*Preise pro Person inkl. Steuern sowie Verwaltungs- und Kreditkartengebühren. One-Way basierend auf zwei Passagieren, die mit der gleichen Buchung reisen.

Flughafen Düsseldorf