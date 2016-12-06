Mit easyJet flogen mehr Passagiere

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um 2,9 Prozent vermelden.

Im November 2016 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresnovember mit einem Anstieg von 2,9 Prozent leicht verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 4,947 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 89,7 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 73,721 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Zuwachs von 5,9 Prozent. Die Auslastung rollend über die vergangenen zwölf Monate betrug 91,3 Prozent.