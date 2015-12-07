Mit easyJet flogen mehr Passagiere

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um gute neun Prozent vermelden.

Im November 2015 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresnovember mit einem Anstieg von 9,6 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 4,808 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf sehr gute 90,3 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 69,615 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Zuwachs von 6,8 Prozent. Die Auslastung rollend über die vergangenen zwölf Monate betrug 91,8 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von einem Prozentpunkt.