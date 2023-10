Mit der SBB auf United Airlines Flüge

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines und die Schweizerischen Bundesbahnen SBB haben ein neues Interlining Abkommen geschlossen.

Passagiere, die mit United Airlines ab Genf (GVA) oder Zürich (ZRH) in die USA fliegen und mit der Bahn anreisen wollen, profitieren ab sofort von der neuen Interlining-Vereinbarung, welche die US-amerikanische Fluggesellschaft mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) geschlossen hat. Demnach kann die Anreise mit der Bahn von vielen schweizerischen Bahnhöfen zu den Abflughäfen Genf und Zürich im Zuge der Flugbuchung gleich mitgebucht werden. In den GDS lautet der 2-Letter-Code für diese Züge 9B.

Der neue Service gilt für United-Flugbuchungen, die über Reisebüros oder direkt bei der Fluggesellschaft getätigt werden. Fluggäste, die in Economy Class reisen, können das SBB-Ticket in der 2. Klasse erwerben. Für Passagiere in Business Class gelten die SBB-Fahrscheine der 1. Klasse.

Ab der Schweiz fliegt United bis zu 42-mal pro Woche in die USA. Zu den Verbindungen gehören ganzjährig die täglichen Flüge von Genf nach New York/Newark und Washington, D.C. sowie die täglichen Flüge von Zürich nach Chicago, New York/Newark und Washington, D.C. Im Sommerflugplan ergänzt der tägliche Service von Zürich an die US-Westküste nach San Francisco das Angebot.

