Mit dem Flieger ab Dortmund nach Varna

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Dortmunder Flughafen nimmt im Sommerflugplan 2017 Varna in Bulgarien als Reiseziel ins Programm.

Fünfmal pro Woche werden Sonnenhungrige die Möglichkeit haben, einen Flieger ab Dortmund nach Varna, der sogenannten Meereshauptstadt von Bulgarien, zu nehmen. Nur 20 Kilometer vom internationalen Verkehrsflughafen in Varna entfernt liegt der Goldstrand, Dreh- und Angelpunkt für das bulgarische Strandleben. Gleich zwei Fluggesellschaften werden die neue Verbindung vom Dortmunder Flughafen zum beliebten Urlaubsziel in Bulgarien im Sommer nächsten Jahres anbieten.

Der größte Kunde am Dortmund Airport, Wizz Air, fliegt ab dem 21. Juli 2017 dreimal wöchentlich, immer montags, mittwochs und freitags, nach Varna. Die Airline Bulgarian Air Charter startet die neue Route von Dortmund nach Varna am 26. Juni 2017. Die Flieger der bulgarischen Airline heben dann immer montags und donnerstags ab, um Reisende in nur zweieinhalb Flugstunden zum attraktiven Urlaubsziel an der Schwarzmeerküste zu bringen. Die Flüge mit Bulgarian Air Charter sind bis zum 07. September 2017 im Rahmen von Pauschalreisen mit bekannten Reiseveranstaltern buchbar. Flugtickets soll es ab 19,99 Euro geben.

Goldstrand zum Surfen und Gliden

Dreieinhalb Kilometer lang und bis zu hundert Meter breit, bietet der feinsandige Strand beste Bedingungen für Spaß und Erholung mit der ganzen Familie. Für die sportlichen Gäste besteht am Goldstrand die Möglichkeit zum Windsurfen, Wasserskifahren und Paragliden. Abends pulsiert an der Strandpromenade das Leben: Zahlreiche Restaurants und Bars sowie Souvenirshops laden am Goldstrand zum Einkehren und Verweilen ein.

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