Mit dem Airbus A380 nach Riad

Am Nationalfeiertag von Saudi Arabien wird Emirates mit dem Airbus A380 zwischen Dubai und Riad verkehren.

Für Saudi Arabiens Hauptstadtflughafen King Khalid International Airport wird es der erste Airbus A380 Besuch sein. Emirates wird am Nationalfeiertag, den 23. September 2011, Riad mit einem A380 Flug beehren. EK817 wird am 23. September 2011 um 16.55 Dubai verlassen und um 17.45 in Riad ankommen, der Rückflug EK818 ist um 20.45 geplant und wird in Dubai um 23.25 ankommen. Die Flüge zwischen Dubai und Riad werden normalerweise mit Airbus A330 oder Boeing 777 Jets durchgeführt. Emirates befliegt die Strecke Dubai Jeddah seit Februar 2010 mit dem Superjumbo, die A380 Destination in Saudi Arabien erfreut sich sowohl bei Geschäftsreisenden als auch bei Touristen grosser Beliebtheit.