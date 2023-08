Mit dem Airbus A380 nach Mallorca

Am 2. und 3. Oktober 2010 wird die Lufthansa mit einem ihrer Superjumbos nach Palma de Mallorca fliegen.

Während das neue Flaggschiff der Lufthansa im regulären Linienbetrieb bereits die Ziele Tokio, Peking und Johannesburg anfliegt, bietet Lufthansa nun zwei Sonderflüge auf die Baleareninsel an. Die Flüge starten am 2. Oktober um 9.20 Uhr und am 3. Oktober um 8.45 Uhr jeweils von Frankfurt am Main. Nach der Landung um 11.20 Uhr bzw. 10.50 Uhr in Palma de Mallorca können die Fluggäste die Altstadt Palmas erkunden, einkaufen, Tapas genießen oder einfach noch mal Sonne tanken, bevor um 17.30 Uhr der Rückflug in Richtung Frankfurt abhebt. Die Tickets in der Economy Class gibt es bereits ab 99 Euro, in der Business Class ab 399 Euro und in der neuen Lufthansa First Class ab 999 Euro.