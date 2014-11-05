Mit airberlin von Zürich nach Faro

Ab sofort können bei airberlin Flugtickets für den kommenden Sommer von Zürich nach Faro gebucht werden.

Pünktlich zu den Osterferien fliegt die Nummer zwei am Flughafen Zürich ab 2. April 2015 jeweils donnerstags und sonntags an die Algarve. Die portugiesische Urlaubsregion ist vor allem bei Golfern und Surfern sehr beliebt. Für sportliche Urlauber empfiehlt die Airline die topbonus Service Card. Mit ihr können Fluggäste insgesamt zwei Gepäckstücke à 32 kg aufgeben. Anstelle eines solchen Gepäckstücks kann alternativ auch ein Sportgepäck wie zum Beispiel Golfgepäck oder ein Surfbrett mitgenommen werden. In diesem Fall ist eine vorherige Anmeldung des Sportgepäcks über das topbonus Service Center notwendig.