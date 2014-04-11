Mit airberlin von Zürich nach Antalya

Ab sofort sind bei airberlin Flüge von Zürich nach Antalya für den kommenden Winter buchbar.

Im November fliegt airberlin freitags und sonntags an die türkische Riviera. Ab Februar und bis Ende März verbindet die Airline Zürich immer sonntags mit Antalya, bevor das Flugangebot mit Aufnahme des Sommerflugplans wieder erweitert wird. Besonders im Winter ist die Türkei bei Reisenden aufgrund des mediterranen Reiseklimas und des guten Preis-Leistungsverhältnisses beliebt.