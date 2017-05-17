Mit airberlin von Tegel nach Los Angeles

airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

Mit dem Erstflug nach Los Angeles baut airberlin ihre Marktführerschaft in Berlin-Tegel weiter aus.

Drei Mal pro Woche verbindet airberlin die deutsche Hauptstadt ab sofort mit der zweitgrößten Stadt der Vereinigten Staaten.

„Wir gehen mit der neuen Langstrecke von Berlin-Tegel nach Los Angeles den nächsten Schritt bei der strategischen Neuausrichtung der airberlin. Für die internationale Filmindustrie sind beide Standorte von großer Bedeutung. Daher macht es Sinn, die beiden Metropolen miteinander zu verbinden“, sagt airberlin CEO Thomas Winkelmann.

„Wir freuen uns über diese Langstreckenverbindung in die Film-Stadt Los Angeles“, sagt Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Sie verbindet Geschäftsreisende wie auch Urlauber direkt mit der Westküste der USA und wird auch unsere Region durch zusätzliche Besucher stärken.“

Nach Los Angeles startet airberlin nun drei Mal pro Woche um 13:35 Uhr mit einem Airbus A330-200. Komfortorientierte Gäste genießen den Flug in der Business Class bei einem Drei-Gänge-Menü und hochwertigen Getränken und Weinen. Die FullFlat Seats mit mehr als 180 cm Liegefläche versprechen erholsamen Schlaf. Auch in der Economy Class, zum Beispiel auf einem der 46 XL Seats, die 20 Prozent mehr Beinfreiheit bieten, vergeht die Zeit wie im Flug.

Ein weiterer Erstflug folgt Ende Mai von Berlin-Tegel nach San Francisco. Bereits mit Beginn des Sommerflugplans wurde das Angebot ab Berlin-Tegel nach New York (JFK) auf zwei tägliche Flüge ausgebaut. Miami wird seither fünfmal pro Woche ab Berlin-Tegel angeboten. Insgesamt bietet airberlin im aktuellen Sommerflugplan ab Berlin-Tegel 33 Nonstop-Flüge pro Woche zu fünf Zielen in den USA an: New York (JFK), Miami, Chicago sowie neu nach Los Angeles und San Francisco.

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