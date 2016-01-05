Mit airberlin supergünstig ins Jahr 2016 starten

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

airberlin startet mit supergünstigen Ticketpreisen ins neue Jahr und bietet ihren Gästen bis zum 24. Januar 2016 Oneway-Flüge zu vielen Zielen in Spanien, Italien und Griechenland ab 50 Euro an.

Ab Berlin nach Madrid oder Rom, von Düsseldorf nach Barcelona oder von München und Stuttgart nach Thessaloniki: Mit airberlin geht das nonstop. Im Flugpreis sind Steuern und Gebühren sowie topbonus Meilen inklusive.

Auch Langstreckenflüge in die USA sind bei airberlin bereits ab 189 Euro pro Strecke verfügbar, so zum Beispiel ab zahlreichen deutschen Flughäfen zu den neuen airberlin Zielen Chicago, Dallas und San Francisco oder nach New York. Zwei Mahlzeiten, Softdrinks und ein Gepäckstück bis 23kg sind bereits im Flugpreis enthalten.

Für zusätzliche Beinfreiheit sorgen neue XL Seats an Bord von airberlin, die vor dem Flug kostenpflichtig reserviert werden können. Diese und weitere Angebote sind unter airberlin.com/urlaub, rund um die Uhr telefonisch im Service Center unter 0848 737 800 (0,08 CHF/min) und im Reisebüro buchbar.

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