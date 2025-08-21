Mit Wizz von vier deutschen Städten nach Tuzla

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air kündigt neue Strecken von vier deutschen Städten nach Tuzla in Bosnien und Herzegowina an.

Zehn Jahre nach der Aufnahme des Flugbetriebs in Tuzla kehrt Wizz Air mit der Wiedereröffnung seiner Basis zurück, um das Engagement zwischen Bosnien und Herzegowina und Deutschland zu verstärken und die Strecken mit zwei neuen, hochmodernen Airbus A321neo zu bedienen. Die Fluggesellschaft bietet weiterhin günstige Reisemöglichkeiten, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Tickets sind bereits online auf der offiziellen Website von Wizz Air und über die mobile App ab 19,99 EUR erhältlich.

Ab diesem Winter können Wizz Air-Kunden Tuzla von vier weiteren Zielen in Deutschland aus erreichen: Köln, Hamburg, Berlin und Frankfurt. Die neue Strecke von Köln nach Tuzla wird als erste am 12. Dezember mit drei Flügen pro Woche aufgenommen. Am 14. Dezember starten erstmals Flüge von Hamburg in die bosnische Stadt, und zwar donnerstags und sonntags. Weitere Strecken werden im Sommer nächsten Jahres aufgenommen. Ab dem 30. März 2026 wird Wizz Air dreimal pro Woche von Berlin Brandenburg und ab dem 31. März ebenfalls dreimal pro Woche von Frankfurt Hahn nach Tuzla fliegen.

Tuzla ist die Hauptstadt des gleichnamigen Kantons in der Föderation Bosnien und Herzegowina und die drittgrößte Stadt des Landes. Mit rund 500.000 Einwohnern ist der Kanton Tuzla der bevölkerungsreichste Kanton des Landes.

Anastasia Novak, Corporate Communications Manager: „Wir freuen uns sehr, die Einführung von vier neuen Strecken von Deutschland nach Tuzla bekannt zu geben. Diese Erweiterung spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, intelligente Reisemöglichkeiten in ganz Europa und darüber hinaus anzubieten. Mit den neuen Verbindungen von Köln, Hamburg, Berlin und Frankfurt sind wir stolz darauf, unsere Präsenz in der Region zu stärken und auf die wachsende Nachfrage der Deutschen nach neuen und einzigartigen Reisezielen zu reagieren. Wir freuen uns darauf, noch mehr Passagiere an Bord unserer Flüge nach Tuzla begrüßen zu dürfen. Let’s WIZZ!”

Wizz Air bietet nun 108 Strecken in 15 Länder von Deutschland aus an, darunter Flüge von Berlin, Köln, Dortmund, Friedrichshafen, Baden, Memmingen, Hamburg, Hahn, Nürnberg und Stuttgart.

Wizz Air ist die erste Wahl für günstige Reisen. Gemäß seinem Leitbild „Customer First-Compass“ hat sich Wizz Air einem Reisekomfort der nächsten Generation verschrieben und fast 250 neue Flugzeuge mit modernster Kabinenausstattung bestellt. Die Fluggesellschaft ist bestrebt, eine der jüngsten, sichersten und treibstoffeffizientesten Flotten der Branche zu betreiben. Mit einer zu 100 % digitalen Ausrichtung sorgt Wizz Air dafür, dass die Reisen seiner Kunden von der Buchung bis zum Boarding reibungslos verlaufen.

STRECKEN FLUGFREQUENZ PREISE AB[2] AB Köln – Tuzla Montag, Mittwoch, Freitag 19,99 EUR 12. Dezember 2025 Hamburg – Tuzla Donnerstag, Sonntag 24,99 EUR 14. Dezember 2025 Berlin Brandenburg – Tuzla Montag, Mittwoch, Freitag 19,99 EUR 30. März 2026 Frankfurt Hahn – Tuzla Dienstag, Donnerstag, Samstag 24,99 EUR 31. März 2026

Wizz Air betreibt eine Flotte von 241 Flugzeugen des Typs Airbus A320 und A321. Ein Team von engagierten Luftfahrtfachleuten bietet erstklassigen Service und sehr niedrige Tarife, was Wizz Air zur bevorzugten Wahl von 62,8 Millionen Passagieren im Jahr 2024 machte. Wizz Air ist an der Londoner Börse unter dem Ticker WIZZ notiert. Das Unternehmen wurde kürzlich von airlineratings.com, der weltweit einzigen Agentur für Sicherheits- und Produktbewertungen, als eine der fünf sichersten Fluggesellschaften der Welt ausgezeichnet und 2019 und 2023 von den Air Transport Awards zur Fluggesellschaft des Jahres gekürt. Wizz Air wurde außerdem 2021-2023 als "Most Sustainable Low-Cost Airline" und 2024 bei den World Finance Sustainability Awards als "Best Airline for Carbon Reduction" ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde die Fluggesellschaft von den *CAPA - Centre for Aviation Awards for Excellence 2024 zur "EMEA's Environmental Sustainability Airline Group of the Year" ernannt.

