Mit Wizz Air von Nürnberg nach Kiew

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air bietet im kommenden Sommer eine neue Direktverbindung an und fliegt 2 Mal pro Woche nonstop von Nürnberg nach Kiew.

Ab dem 25.08.2017 wird die neue Strecke aufgenommen. Damit baut die Airline ihr Engagement am Albrecht Dürer Airport auf insgesamt 8 Verbindungen im Sommerflugplan 2017 aus. Die Flüge sind bereits buchbar.

Zweimal wöchentlich, immer montags und freitags geht es von Nürnberg nach Kiew und zurück. Die ungarische Airline wird vom Albrecht Dürer Airport aus den Flughafen Kiew-Schuljany anfliegen. Der Flughafen liegt nur 8 Kilometer vom Kiewer Stadtzentrum entfernt und ist sehr gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angeschlossen.

Wizz Air bietet damit im Sommerflugplan insgesamt 8 Verbindungen ab Nürnberg an. Neben der Verbindung nach Kiew startet die Airline auch Flüge von Nürnberg nach Tuzla (ab dem 28. März 2017) und nach Belgrad (ab dem 19. Mai 2017). Die Verbindungen von Nürnberg nach Bukarest, Cluj-Napoca, Skopje, Sibiu und Sofia werden auch im Sommer 2017 fortgesetzt.

„Wizz Air hat sich am Albrecht Dürer Airport kontinuierlich weiterentwickelt. Die bereits angebotenen Flüge werden sehr gut angenommen, deshalb gehen wir davon aus, dass auch die neuen Verbindungen nach Tuzla, Belgrad und Kiew bei den Passagieren auf Anklang stoßen werden“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe.

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