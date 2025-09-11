Mit Wizz Air von Köln Bonn nach Tirana

Wizz Air am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Wizz Air verbindet den Köln Bonn Airport ab Winter mit Tirana. Die Strecke in die Hauptstadt Albaniens ist nach Bukarest, Skopje und Tuzla bereits die vierte neue Route, die die Fluggesellschaft im kommenden Winterflugplan aufnehmen wird.

Nach Tirana fliegt Wizz Air ab dem 16. Dezember 2025 drei Mal pro Woche, immer dienstags, donnerstags und samstags.

„Wir freuen uns sehr über die weitere Ausdehnung des Engagements von Wizz Air an unserem Flughafen: Die vier Ziele in Osteuropa ergänzen den Flugplan ideal“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Unseren Fluggästen bieten die Verbindungen nach Tirana, Tuzla, Skopje und Bukarest zusätzliche Möglichkeiten, spannende und kulturell vielfältige Destinationen direkt ab Köln/Bonn zu erreichen.“

„Heute machen wir einen weiteren spannenden Schritt für das Streckennetz von Wizz Air. Eine neue Verbindung zwischen Köln/Bonn und Tirana unterstreicht unser starkes Engagement, unseren Passagieren smarte Reisemöglichkeiten und interessante Ziele mit einer der jüngsten Flotten Europas zu bieten. Let’s WIZZ!“, sagt Anastasia Novak, Corporate Communications Manager bei Wizz Air.

Tirana ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Albaniens und besticht durch farbenfrohe Fassaden, eine lebendige Innenstadt und eine spannende Mischung aus Tradition und Moderne. Highlights wie der Skanderbeg-Platz, die Et’hem-Bey-Moschee, der sogenannte Uhrturm sowie die Pyramide von Tirana laden zum Erkunden ein. Mit dem Dajti-Berg und der grünen Landschaft im Umland lässt sich ein Städtetrip ideal mit Ausflügen in die Natur verbinden.

Auf den Flügen nach Tirana setzt Wizz Air moderne Airbus A321neo-Maschinen ein. Die Abflüge erfolgen dienstags und samstags jeweils um 19:55 Uhr, donnerstags um 15:55 Uhr. Die Flugzeit von Köln/Bonn in die albanische Hauptstadt beträgt knapp zweieinhalb Stunden.

Flughafen Köln/Bonn