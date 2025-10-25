Mit Wizz Air von Köln Bonn nach Podgorica

Wizz Air am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Neue Hauptstadtverbindung nach Osteuropa: Wizz Air fliegt ab dem kommenden Sommer vom Köln Bonn Airport nach Podgorica in Montenegro.

Ab dem 2. Juni steuert die Fluggesellschaft die Hauptstadt Montenegros viermal pro Woche an – dienstags, donnerstags, samstags und sonntags. Die Strecke ist die erste Verbindung von Köln/Bonn in das osteuropäische Land und die fünfte neue Route, die Wizz Air am Flughafen aufnimmt. Die Airline fliegt außerdem bereits ab dem in Kürze beginnenden Winterflugplan Bukarest, Tuzla, Skopje und Tirana an.

„Dass Wizz Air neben den vier Zielen, die in den kommenden Wochen aufgenommen werden, bereits jetzt eine weitere neue Strecke für den nächsten Sommer anbietet, ist ein starkes Zeichen für die erfolgreiche Entwicklung unserer Partnerschaft“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Mit Podgorica fügen wir unserem Flugplan eine neue Verbindung hinzu, die das Angebot von unserem Flughafen nach Osteuropa weiter bereichert.“

Podgorica, das Zentrum Montenegros, verströmt mediterranen Charme und eine lebendige Atmosphäre zugleich. In der Altstadt Stara Varoš laden Moscheen, verwinkelte Gassen und historische Plätze zum Bummeln ein, während moderne Boulevards, einladende Cafés und Galerien im weiteren Stadtbild den Kontrast zur Vergangenheit bilden. Nur eine gute Stunde entfernt liegen die Strände der Adriaküste, der beeindruckende Skutarisee und der malerische Fjord von Kotor – perfekt, um einen Städtetrip auch mit Naturerlebnissen zu verbinden.

Wizz Air startet ab dem 2. Juni jeweils dienstags, donnerstags, samstags und sonntags in Köln/Bonn nach Podgorica. Die Flüge aus Montenegro zurück ins Rheinland finden an denselben Wochentagen statt. Die Flugzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden. Zum Einsatz kommen auf der neuen Strecke moderne Airbus A321-Flugzeuge. Buchbar sind die Flüge ab sofort auf www.wizzair.com und in der Wizz-Air-App.

Über Wizz Air

Wizz Air betreibt eine Flotte von 244 Flugzeugen des Typs Airbus A320 und A321. Ein Team engagierter Luftfahrtprofis bietet erstklassigen Service und sehr günstige Flugpreise, sodass Wizz Air im Jahr 2024 die bevorzugte Wahl von 62,8 Millionen Passagieren war. Wizz Air ist an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol WIZZ notiert. Das Unternehmen wurde kürzlich von airlineratings.com, der weltweit einzigen Agentur für Sicherheits- und Produktbewertungen im Airline-Sektor, zu einer der zehn sichersten Fluggesellschaften der Welt gekürt und 2019 sowie 2023 von den Air Transport Awards zur Fluggesellschaft des Jahres ernannt. Wizz Air wurde außerdem als „Nachhaltigste Billigfluggesellschaft” im Zeitraum 2021–2025 und als „Beste Fluggesellschaft für CO2-Reduzierung” von den World Finance Sustainability Awards 2024 ausgezeichnet. Wizz Air erhielt außerdem die Auszeichnung „EMEA’s Environmental Sustainability Airline Group of the Year” von den CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence 2024.