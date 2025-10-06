Mit Wizz Air von Hamburg nach Jerewan

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Am 1. Oktober 2025 startete die Fluggesellschaft Wizz Air zum ersten Mal von Hamburg nach Jerewan, diese Linie wird dreimal in der Woche bedient.

Mit dem Erstflug startet Wizz Air eine neue Direktverbindung von Hamburg nach Jerewan, der Hauptstadt Armeniens. Drei Mal pro Woche – jeweils montags, mittwochs und freitags – bringt die Airline ihre Passagiere nonstop zum Ziel. Und bei Wizz Air geht es weiter Schlag auf Schlag: Ab dem 12. Dezember hebt Wizz Air auch nonstop von Hamburg nach Chișinău (RMO) ab, der Hauptstadt der Republik Moldau. Die Verbindung wird ebenfalls dreimal wöchentlich und ganzjährig bedient. Zwei Tage später am 14. Dezember nimmt Wizz Air die neue Verbindung von Hamburg nach Tusla in Bosnien Herzegowina auf. Damit wächst das Streckennetz von Wizz Air ab Hamburg auf insgesamt zwölf Ziele.

Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport, freut sich: „Mit den neuen Verbindungen nach Jerewan, Chișinău und Tuzla wächst das Streckennetz von Wizz Air am Hamburg Airport auf inzwischen zwölf Direktziele. Es freut uns sehr, dass die Airline ihr Angebot bei uns weiter ausbaut und Passagiere aus Norddeutschland so viele unterschiedliche Regionen direkt ab Hamburg ansteuern können.“

Roland Tischner, Managing Director bei Wizz Air Hungary: „Wir freuen uns sehr, dass wir heute unseren ersten Wizz Air-Flug von Hamburg nach Jerewan starten. So wächst unser Netzwerk weiter und unsere Passagiere erhalten noch mehr erschwingliche Reisemöglichkeiten – für beliebte und neue Ziele. Heute feiern wir auch, dass wir schon über 3 Millionen Fluggäste ab Hamburg befördert haben – wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern weiter zu wachsen und erfolgreich zu sein. Let’s WIZZ!“

Ab Dezember: Wizz Air fliegt nonstop nach Chișinău und Tuzla

Wizz Air erweitert das Flugangebot ab Dezember weiter: Ab dem 12. Dezember startet eine nonstop Verbindung von Hamburg nach Chișinău (RMO), der Hauptstadt der Republik Moldau. Die Flüge werden dreimal pro Woche – montags, mittwochs und freitags – angeboten und sind ganzjährig geplant.

Ab dem 14. Dezember geht es mit Wizz Air ab Hamburg auch nach Tuzla, eine lebendige Stadt im Nordosten Bosnien-Herzegowinas. Geflogen wird immer donnerstags und sonntags – ab April 2026 erhöht die Airline sogar auf drei wöchentliche Flüge, dann immer montags, mittwochs und freitags.

Flugdetails nach Jerewan, Chișinău und Tuzla im Überblick

Hamburg (HAM) – Jerewan (EVN)

Flugdauer: ca. 04:30 Stunden

Flugtage: Montag, Mittwoch, Freitag

Flugzeiten: im Oktober variieren die Flugzeiten, danach 09:15 Uhr

Hamburg (HAM) – Chișinău (RMO)

Erstflug: 12. Dezember 2025

Flugdauer: ca. 02:25 Stunden

Flugtage: Montag, Mittwoch, Freitag

Flugzeiten: 07:45 Uhr

Hamburg (HAM) – Tuzla (TZL)

Erstflug: 14. Dezember 2025

Flugdauer: ca. 02:00 Stunden

Flugtage: Donnerstag, Sonntag

Flugzeiten: 19:10 Uhr