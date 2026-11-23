Mit Wizz Air von Friedrichshafen nach Sarajevo

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air wird ab dem 27. Februar 2027 vom Flughafen Friedrichshafen nach Sarajevo fliegen. Geflogen wird jeweils dienstags und samstags.

Eine direkte Verbindung zwischen zwei Partnerstädten: Ab dem 27. Februar 2027 verbindet Wizz Air den Bodensee-Airport Friedrichshafen zweimal wöchentlich mit Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina.

Sarajevo hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend als attraktives Städtereiseziel etabliert. Darüber hinaus gewinnen auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Bosnien und Herzegowina weiter an Bedeutung. Die neue Flugverbindung schafft damit zusätzliche Möglichkeiten für touristische Reisen, geschäftliche Kontakte sowie Besuche bei Familie und Freunden.

Friedrichshafen und Sarajevo verbindet eine lange Geschichte: Seit 1972 pflegen beide Städte eine enge Städtepartnerschaft, die durch regelmäßige gegenseitige Besuche, den Austausch von Schulen und Sportmannschaften sowie zahlreiche persönliche Begegnungen lebendig gehalten wird. Die neue Direktverbindung erleichtert diese Kontakte und gibt der Partnerschaft zusätzlichen Rückenwind.

„Wir freuen uns, dass sich unsere Verbundenheit mit unserer Partnerstadt Sarajevo jetzt auch in der Flugverbindung zeigt“, freut sich Oberbürgermeister Simon Blümcke zur Ankündigung der neuen Strecke.

Auch Zoran Arvaj, Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins Pro Sarajevo e.V. in Friedrichshafen, begrüßt die neue Verbindung: „Friedrichshafens älteste Städtepartnerschaft mit der bosnischen Hauptstadt Sarajevo, erhält nun auch auf dem Luftweg eine starke Verbindung. Das erleichtert den kulturellen Austausch und schafft neue Möglichkeiten für persönliche Begegnungen zur Förderung von Völkerverständigung. Gerade für Familien- und Verwandtenbesuche ist die Verbindung ein großer Gewinn, da lange Reisezeiten entfallen und die Menschen künftig schnell und bequem zueinanderfinden können.“

In nur rund 90 Minuten Flugzeit geht es zukünftig vom Bodensee nach Sarajevo, der Abflug ist jeweils um 09.05 Uhr ab Friedrichshafen. Buchungen sind ab sofort über wizzair.com möglich.

Flughafen Friedrichshafen