Mit Wizz Air von Frankfurt-Hahn nach Vilnius

Wizz Air verstärkt ihr Engagement am Flughafen Frankfurt-Hahn weiter. Ab April 2015 bietet die Fluggesellschaft dreimal wöchentlich Flüge vom Flughafen Frankfurt-Hahn nach Vilnius an.

Die litauische Hauptstadt wird jeweils dienstags, donnerstags und samstags ab Frankfurt Hahn angeflogen. Insgesamt stehen in Zukunft sieben Wizz Air Destinationen ab dem Flughafen auf dem Hunsrück zur Verfügung.

Wizz Air ist die größte Low-Cost-Fluggesellschaft in Zentral- und Osteuropa. Das Gesamtprogramm von Wizz Air umfasst rund 300 Flugstrecken innerhalb Europas. Dieses Netzwerk wird fortlaufend erweitert und durch neue Destinationen ergänzt. Wizz Air verfügt über eine junge Flotte, die nur aus einem Flugzeugtyp besteht, dem Airbus A320. Im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. März 2014 endete, beförderte Wizz Air 13,9 Millionen Passagiere.