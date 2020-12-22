Mit Wizz Air von Dortmund nach Porto

Wizz Air Airbus A320 (Foto: Airbus)

Am 20. Dezember 2020 hob die ungarische Airline Wizz Air zum ersten Mal vom Flughafen Dortmund ins portugiesische Porto ab.

Wizz Air bedient die Strecke zunächst bis zum 10. Januar 2021. Ab dem 28. März 2021, also zu Beginn des Sommerflugplanes, bietet die ungarische Airline die Strecke dann immer mittwochs und sonntags ab dem Dortmund Airport an. Die Flüge sind bereits jetzt buchbar.

„Porto ist bei Touristen beliebt, aber auch eine wichtige Destination für die vielen Menschen in unserem Einzugsgebiet, die portugiesische Wurzeln haben. Das Angebot der Wizz Air ist damit eine sehr gute Ergänzung zu den bereits bestehenden Flügen der Ryanair von und nach Porto“, so Miletic.