Mit Wizz Air von Dortmund nach London

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Wizz Air erweitert ab dem Flughafen Dortmund das Streckennetz um Großbritannien und fliegt fünfmal pro Woche nach London Luton.

Egal ob ein Besuch beim Buckingham Palace, eine Fahrt im London Eye oder ein Spaziergang an der Themse – all das wird ab März 2026 auch bequem ab Dortmund erreichbar sein. Ab dem 29. März 2026 wird das Streckennetz des Dortmund Airport um eine weitere wichtige Hauptstadtverbindung erweitert. Fünfmal wöchentlich – dienstags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags – wird Wizz Air Reisende in knapp 70 Minuten zum Flughafen London Luton bringen.

Die britische Metropole gehört zu den meistbesuchten Städten der Welt und begeistert jährlich Millionen Reisende. „Mit der neuen Verbindung nach London Luton kehrt eine der vielseitigsten Städte Europas zurück in den Dortmunder Flugplan", verkündet Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Mit der hohen Frequenz von zunächst fünf, ab dem Hochsommer dann sieben wöchentlichen Flügen schaffen wir für Touristen und Geschäftsreisende ein hohes Maß an Flexibilität, um unkompliziert und auf dem kurzen Weg nach Großbritannien zu reisen."

Ob Tower of London, Westminster Abbey, Big Ben oder das Wembley-Stadion - London begeistert mit seinen ikonischen Sehenswürdigkeiten ebenso wie mit den zahlreichen Konzerten und Sportveranstaltungen. Die Stadt hält für jeden etwas bereit: Von renommierten Museen und Theatern über weitläufige Parks bis hin zu lebendigen Märkten und erstklassigen Shoppingmöglichkeiten. Jedes Stadtviertel, von Camden über Notting Hill bis Soho, hat seinen eigenen Charme und lädt zum Entdecken ein. Als eine der vielfältigsten Städte Europas besticht London durch kulturelle Diversität, die sich auch in der lebendigen Restaurant- und Barszene mit authentischen Speisen aus aller Welt widerspiegelt.