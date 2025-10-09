Mit Wizz Air von Dortmund nach Breslau

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Dortmund Airport gibt bekannt, dass die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air zum Start der Wintersaison 2026/2027 eine weitere Verbindung ins Nachbarland Polen aufnimmt.

Ab dem 25. Oktober 2026 wird der Low-Cost-Carrier die Strecke zum Nikolaus-Kopernikus-Flughafen in Breslau wieder bedienen und viermal wöchentlich ab Dortmund ansteuern. Montags, mittwochs, freitags und sonntags können Reisende in nur 90 Minuten die Hauptstadt der Woiwodschaft Niederschlesien erreichen.

Breslau, polnisch Wrocław, liegt im Südwesten Polens und ist mit rund 650.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt des Landes. Das Stadtbild wird maßgeblich von der Oder und ihren Nebenflüssen geprägt: Die Stadt erstreckt sich über zwölf Flussinseln, die durch mehr als 100 Brücken verbunden sind, weshalb Breslau auch als „Venedig Polens“ bezeichnet wird. Als lebendige Universitätsstadt bietet Breslau zudem ein vielfältiges Freizeitangebot mit zahlreichen Museen, Theatern sowie einem bunten Nachtleben mit vielen Cafés, Bars und Restaurants. Zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt gehören das gotische Rathaus, die Dominsel und die Jahrhunderthalle, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt.

„Breslau ist ein bedeutender Kultur- und Wirtschaftsstandort und wir begrüßen es sehr, erneut Teil dieser Brücke zwischen Deutschland und Polen zu sein“, erklärt Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Polens Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren stark an Dynamik gewonnen und wird für den deutschen Markt immer wichtiger. Deshalb ist es ein Gewinn, dass auch der Dortmund Airport die Verbindungen ins Nachbarland stetig ausbaut.“ Die polnischen Destinationen sind im Dortmunder Flugplan bereits fest etabliert. Kattowitz und Danzig zählen seit Jahren mit zu den beliebtesten Reisezielen ab Dortmund. Im Juni dieses Jahres nahm Wizz Air zudem die Verbindung nach Warschau in das Streckennetz auf und noch im Oktober 2025 folgt die Wiederaufnahme der Route nach Olsztyn-Mazury.

Flughafen Dortmund