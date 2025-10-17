Mit Wizz Air von Dortmund nach Bratislava

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Ab dem 17. März 2026 dürfen sich Reisende über ein neues Ziel im Flugplan des Dortmund Airport freuen: Wizz Air verbindet den Ruhrgebietsflughafen mit Bratislava.

Damit kann die Slowakei als neues Zielland ab Dortmund zum Flugangebot hinzugefügt werden. Die Strecke wird jeweils dienstags, donnerstags und samstags bedient und bereits in unter zwei Stunden Flugzeit erreichen Reisende die lebendige Stadt an der Donau.

„Wir freuen uns, mit der Strecke nach Bratislava nicht nur ein neues Land in unser Streckennetz aufzunehmen, sondern unseren Passagieren auch eine weitere spannende europäische Hauptstadt mit vielfältigen kulturellen und historischen Highlights anbieten zu können", sagt Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. Bratislava liegt im Dreiländereck zwischen der Slowakei, Ungarn und Österreich und ist weltweit die einzige Hauptstadt, die an zwei Nachbarländer grenzt. Nur rund 80 km entfernt liegt die österreichische Hauptstadt Wien. Mit knapp 500.000 Einwohnern ist Bratislava nicht nur die größte Stadt der Slowakei, sondern zugleich auch ihr wirtschaftliches, politisches und kulturelles Zentrum.

Die charmante Altstadt begeistert mit barocken Gebäuden, engen Gassen und der markanten Burg Bratislava, die einen weiten Blick über die Stadt bietet. Moderne Impulse setzt der UFO-Tower mit seiner Aussichtsplattform in 95 Metern Höhe. Naturliebhaber finden in den umliegenden Wäldern und Hügeln ideale Bedingungen für Spaziergänge und Ausflüge – etwa zur Burgruine Devín in den Kleinen Karpaten mit spektakulärem Donaublick.

Flughafen Dortmund