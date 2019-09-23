Mit Wizz Air von Bremen nach Danzig

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Ab Juni 2020 geht’s mit Wizz Air ab Bremen dreimal wöchentlich in die Goldene Stadt an der Ostsee.

Immer dienstags, donnerstags und samstags fliegt Wizz Air dann nach Danzig. Danzig bietet ein tolles Städte-Entdeckungs-Programm: So sollten alle Urlauber durch die Frauengasse schlendern und die alten Bürgerhäuser bestaunen, die alle reich verziert sind. Am besten lassen sie sich übrigens aus einem der kleinen Cafés begutachten, die überall in der Altstadt zu finden sind. Und der Vorteil daran ist, man selbst sitzt bequem bei einem köstlichen Heißgetränk und das Leben pulsiert um einen herum.

Wer eine kleine Challenge eingehen möchte, der kann alle Stadttore Danzigs suchen, durch sie hindurchlaufen und fotografieren. Aber Achtung! Es sind sage und schreibe 13 Tore, die es dann zu finden gilt. Wem das zu aufwändig ist, der kann sich auch nur auf die drei wichtigsten beschränken und durch das goldene Tor, das grüne Tor und das Krantor flanieren. Danach auf alle Fälle eine Besichtigung des Hafens mit einplanen und sich die Meeresluft um die Nase wehen lassen. Abends geht es dann zurück in die Stadt, um sich in einem der zahlreichen Restaurants der leckeren polnischen Küche zu widmen – Pierogi, Bigos und als Nachtisch Szarlotka stehen ganz oben auf der Versuchs-Liste.