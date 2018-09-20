Mit Wizz Air von Bremen nach Danzig

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Im April 2019 startet WIZZ AIR eine neue Direkt-Verbindung zwischen Bremen und Danzig. Damit verkündet WIZZ bereits zum zweiten Mal in nur vier Wochen eine neue Strecke.

Aller guten Dinge sind zwei: WIZZ AIR gibt nur innerhalb eines Monats eine weitere Streckenverbindung ab Bremen bekannt. Ab April 2019 wird der am schnellsten wachsende Low-Cost-Carrier in Mittel- und Osteuropa zweimal pro Woche (Dienstag und Samstag) von Bremen nach Danzig (Polen) fliegen. Damit bietet WIZZ zwei Strecken in zwei Ländern ab Bremen an und stellt somit rund 60.000 günstige Sitzplätze ab Bremen im Jahr 2019 bereit. Die neue Strecke ist die einzige direkte Verbindung zwischen den beiden Städten. Flugreisende, die die schöne Küstenstadt Danzig entdecken wollen, können ab 19,99 Euro* Flüge auf wizzair.com buchen. Bekannt ist die Hansestadt Danzig für ihre Hafengeschichte und ihre charmanten Cafés. Zudem ist Danzig die Partnerstadt Bremens. Ideales Ziel also für eine Städtereise.

Andras Rado, Corporate Communications Manager bei WIZZ Air, kommentiert die neue Flugverbindung mit den Worten: „Wir freuen uns, ab Bremen eine neue Verbindung in die schöne Küstenstadt Danzig aufzunehmen, die zweimal pro Woche geflogen wird. Unser neuer Low-Fare-Service bietet bequeme und erschwingliche Reisemöglichkeiten für Freizeitreisende. Mit der Ankündigung von 18 neuen Strecken aus Deutschland in diesem Jahr, von denen zwei Bremen mit anderen Städten verbinden wird, bauen wir unser deutsches Netz kontinuierlich aus. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden die Verbindung in die historische Hansestadt Danzig zu schätzen wissen und diese Route genauso beliebt sein wird, wie die anderen 87 in unserem deutschen Netzwerk. Wir werden unser Netzwerk zu erschwinglichen Preisen weiter ausbauen und die lokale Wirtschaft damit ankurbeln."

Auch Elmar Kleinert, Geschäftsführer Flughafen Bremen, freut sich über die neue Direkt-Verbindung: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass WIZZ Air so kurz nach der ersten Streckenankündigung eine weitere Route ab Bremen nach Danzig anbietet. Damit baut der Bremen Airport seine Verbindungen nach Osteuropa und Bremen zu seiner Partnerstadt Danzig weiter aus. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und langjährige Partnerschaft mit WIZZ Air.“

WIZZ Air bietet im Jahr 2018 mehr als 125 neue Strecken und über 700 zusätzliche wöchentliche Flüge auf bestehenden Strecken über sein breit gefächertes Netzwerk in 44 Ländern an. Ab Deutschland hat WIZZ Air im Jahr 2018 bis jetzt mehr als 4,6 Millionen Fluggäste auf seinen Niedrigpreis-Strecken befördert. Damit leistet WIZZ auch einen wirtschaftlichen Beitrag in Deutschland.

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