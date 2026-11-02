Mit Wizz Air von Berlin nach Vilnius

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Pünktlich zum Beginn des Winterflugplans nimmt Wizz Air eine weitere Verbindung am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) auf. Die Fluggesellschaft fliegt ab sofort in die litauische Hauptstadt Vilnius.

Die Strecke wird dreimal pro Woche, jeweils montags, mittwochs und freitags, angeboten. Die Flüge werden mit Flugzeugen des modernen Typs A321 Neo durchgeführt, der 239 Passagieren Platz bieten.

Mit Vilnius ergänzt Wizz Air ihr Streckennetz um eine Hauptstadtverbindung, die wirtschaftliche Bedeutung und touristische Attraktivität vereint. Die Destination ist ein wichtiger Technologie- und Wirtschaftsstandort im Baltikum und spricht sowohl Geschäftsreisende als auch Besucher an, die die historische Altstadt und das lebendige Stadtleben entdecken möchten. Die Flugtage Montag, Mittwoch und Freitag bieten dafür sowohl flexible Geschäftsreiseoptionen als auch ideale Voraussetzungen für Kurztrips und verlängerte Wochenenden.

Mit der neuen Verbindung nach Vilnius erweitert Wizz Air ihr Angebot vom BER und stärkt zugleich die Anbindung der Hauptstadtregion an das Baltikum. Im Winterflugplan 2026/2027 wächst das Streckennetz der Fluggesellschaft ab BER auf 17 Ziele in 13 Ländern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mittel-, Ost- und Südosteuropa mit einer Mischung aus Hauptstädten wie Budapest, Bukarest, Sarajewo, Tirana, Sofia und Vilnius sowie regionalen Zentren wie Cluj-Napoca, Suceava, Varna oder Tuzla.

Die Verbindungen richten sich gleichermaßen an Geschäftsreisende, Städtereisende sowie Menschen mit familiären und persönlichen Beziehungen in die jeweiligen Regionen. Mit Mailand, das ab dem 14. Dezember täglich im Flugplan steht, ergänzt Wizz Air das Angebot zudem um eine bedeutende Metropole in Südeuropa.

Über Wizz Air

Wizz Air wurde im Jahr 2003 in Budapest gegründet und zählt heute zu den führenden Low-Cost-Airlines Europas. Die Fluggesellschaft konzentriert sich auf Zentral- und Osteuropa sowie auf ausgewählte Ziele in Afrika und dem Nahen Osten. Mit einem Durchschnittsalter von 4,6 Jahren ist die Flotte eine der jüngsten Europas. Wizz Air ist an der Londoner Börse notiert und wurde mehrfach für Sicherheit, Service und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Laut Cirium belegte die Airline 2026 Platz zwei im globalen Emissionsranking von Fluggesellschaften und Platz eins in Europa.