Mit Wizz Air von Berlin nach Jassy

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Berlin hat ein neues Reiseziel. Zwei Mal wöchentlich fliegt ab dem 27. März 2023 Wizz Air vom Flughafen Berlin Brandenburg nach Jassy im Nordosten Rumäniens.

Die Universitätsstadt in der Region Moldau ist mit rund 290.000 Einwohnern die viertgrößte Metropole des Landes. Geprägt wird ihr Stadtbild durch den Palast der Kulturen. Er stellt eines der berühmtesten Gebäude Rumäniens dar und verfügt über 298 Räume mit historischen Artefakten aus Kunst, Ethnographie und Wissenschaft. Die Fußgängerzone Elisabeta Esplanade gilt als weitere Perle Jassy, das auch als „Stadt der 100 Kirchen“ bezeichnet wird. Zu den beeindruckendsten gehört die Kirche der Drei Hierarchen mit mehr als 30 einzigartigen Kunstwerken, die griechische, armenische und türkische Motive mischen. „Mit dieser neuen Route kann man eine Stadt mit tausend Identitäten entdecken und einen Schmelztiegel von Kultur, Kunst und Architektur genießen,“ erläutert Valeria Bragarenco, Corporate Communication Manager von Wizz Air.