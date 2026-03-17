Mit Wizz Air von Berlin nach Bratislava

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air verbindet die Hauptstadtregion ab sofort neu mit Bratislava. Insgesamt viermal pro Woche – montags, mittwochs, freitags und sonntags – startet Wizz Air mit modernen Airbus A321neo in die slowakische Hauptstadt.

Die Flugzeit beträgt eine Stunde und fünfzehn Minuten. Die neue Strecke bringt Reisende direkt in die attraktive osteuropäische Metropole und bietet gleichzeitig Anbindung an das Dreiländereck Slowakei–Österreich–Ungarn.

Im Sommer 2026 baut Wizz Air sein Angebot am BER mit neuen Zielen und zusätzlichen Frequenzen deutlich aus. Die ungarische Airline nimmt neue Strecken nach Tuzla in Bosnien und Herzegowina sowie Cluj-Napoca und Timișoara in Rumänien auf. Außerdem setzt sie die erfolgreiche Verbindung in die rumänische Hauptstadt Bukarest fort und erhöht die Frequenzen auf bestehenden Routen. Insgesamt fliegt Wizz Air im Sommerflugplan zwölf Destinationen vom BER aus an. Das Gesamtangebot an Sitzplätzen von Wizz Air erhöht sich damit insgesamt um 90 Prozent im Vergleich zum Sommerflugplan des Vorjahres.

Mit der neuen Verbindung nach Bratislava startet Wizz Air in ihre bislang größte Wachstumsphase am BER. Mit insgesamt zwölf Zielen bietet die Airline im Sommer 2026 so viele Destinationen und Sitzplätze an wie nie zuvor. Wizz Air ist für uns ein zentraler Partner für die Anbindung der Hauptstadtregion nach Ost- und Südosteuropa,

kommentiert Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Bei Wizz Air ist es unsere Mission, Reisen für alle zugänglicher und bequemer zu machen. Mit unserer modernen Airbus-Flotte, deren Durchschnittsalter nur 4,5 Jahre beträgt, unserem breiten Streckennetz und unserem professionellen und modernen Betriebsansatz freuen wir uns, unsere Verbindungen nach Bratislava auszubauen. Allein in diesem Jahr haben wir bereits mehr als 700.000 Passagiere aus der Slowakei und mehr als 2,6 Millionen Passagiere aus Deutschland nach Europa befördert. Wir freuen uns darauf, noch mehr Passagiere an Bord begrüßen zu dürfen und den Tourismus sowie Geschäftsreisen zwischen diesen beiden Ländern zu fördern,

so Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager bei Wizz Air.

Die neuen Direktflüge stärken die Verbindung zwischen der Slowakei und Deutschland und bieten neue Möglichkeiten für den Tourismus, den Handel und zwischenmenschliche Kontakte. Ich bin überzeugt, dass unsere Länder dadurch noch näher zusammenrücken und sowohl die Politik und Wirtschaft als auch die Menschen beider Länder davon profitieren werden,

etonte Juraj Macháč, Botschafter der Slowakischen Republik in Deutschland, die Bedeutung der Flugverbindungen.

FBB