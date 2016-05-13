Mit Wizz Air vom Allgäu Airport nach Podgorica

WizzAir Airbus A320 (Foto: Airbus)

Aller guten Dinge sind 13! Mit Podgorica erhält der Flughafen Memmingen nun sein 13. Ziel in Ost-Europa.

Ab 21. August 2016 verbindet die Fluggesellschaft Wizz Air zwei Mal wöchentlich Montenegros Hauptstadt mit dem Airport. Für Wizz Air ist es die zwölfte Strecke, die die erfolgreiche Airline in Memmingen anbietet. Am 21. August werden an Deutschlands höchstgelegenen Verkehrsflughafen gleich zwei große Lebkuchenherzen benötigt. Denn es steht eine Doppel-Premiere ins Haus, bei der die Crews der ersten Maschine traditionsgemäß mit einer süßen Überraschung begrüßt werden. An diesem Tag starten die neue Verbindung nach Sibiu (Hermannstadt) in Rumänien und die Strecke Memmingen-Podgorica. Immer am Donnerstag und am Sonntag geht es dann in die rund 145.000 Einwohner zählende Hauptstadt Montenegros, die größte Stadt des Landes und ihr wirtschaftliches und politisches Zentrum.

Mit der neuen Verbindung setzt sich der Aufwärtstrend des Flughafens Memmingen weiter fort. Fluggäste aus ganz Süddeutschland, Österreich und der Schweiz schätzten die Rolle des Airports als bedeutende Drehscheibe für preiswerte und direkte Flüge nach Ost-Europa. „Besonders durch das Wachstum von Wizz Air und Pobeda konnten wir mit 85.487 Passagieren einen Rekord-April verbuchen“ sagt Vertriebsleiter Marcel Schütz. Der Flughafen Memmingen ist der größte Standort der Airlines in Süddeutschland. Mit der russischen Pobeda, die täglich Memmingen mit Moskau verbindet, hat eine zweite junge Fluggesellschaft aus Ost-Europa die Vorzüge des Airport der kurzen Wege entdeckt.

Allgäu Airport